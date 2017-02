Vil kutte i kommunale avgifter for å bøte på bompengeøkningen

Flertallet i Harstad kommunestyret vil lette på de kommunale avgiftene når bompengetakstene økes.

- Ordføreren og posisjonen har over år erfart at kommunen har en effektiv drift og god kostnadsstyring innenfor selvkostområdet. Med forbehold om det endelige regnskapsresultatet, som legges frem 14. februar, vil vi gi lettelser i kommunale avgifter og skatter. Hver husholdning får lettelser på mellom 750 og 1.000 kroner året. Dette gjør vi for å kompensere for noe av økningen i bompengeutgifter for folk, sier Marianne Bremnes i kommunestyret i dag.

Bremnes sier dette som et svar på en interpellasjon fra Eivind Stene (Frp). Her fremholder Stene at han vanskelig ser for seg at avgiftstrykket for innbyggerne kan økes særlig mer med bompenger, "i en kommune som allerede har eiendomsskatt og høye priser på en del kommunale tjenester."

- Flere står frem, ikke bare i forbannelse, men også i personlig fortvilelse. Personlig har jeg fått henvendelser hvor regnestykket rett og slett ikke tåler flere kroner i minus, skriver han i interpellasjonen.

- Når vi skal gjøre oss opp en mening om hvor greit eller ikke greit en økning vil være for Harstads innbyggere, kan vi ikke regne med glansbildeøkonomi. Vi skylder å ta hensyn og tenke på dem som kanskje ikke har det så enkelt, og som allerede i dag jobber lange dager for å få endene til å møtes.

- Hvordan mener ordføreren at mange av Harstads innbyggere og familier skal skaffe til veie de pengene som de må betale ved innføring av høyere bomsatser og passeringstak, når det beviselig ikke er mer å hente, lød hans spørsmål.

Svaret fra ordføreren er altså å redusere de kommunale avgifter og skatter med 750-1.000 kroner per måned, som kompensasjon.