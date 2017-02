Sa ja til full pakke

I dag klokken 1610 begynte Harstad kommunestyre avtemmingen om man skal fullføre hele Harstadpakken. Klokken 1630 var avstemningen over.

Resultatet er at Harstad nå kan vente seg full pakke - og en makspris per måned på 810 kroner for bilistene.

Det foreslås å beholde taket på 60 passeringer i måneden, men prisen økes for å passere med bil, fra dagens 12 kroner til 15 kroner. Med 10 prosent rabatt, vil det koste 13,50 kroner å kjøre gjennom bomringen.

Kommunestyret vedtok også at de som tar ferge skal slippe å betale dobbelt - Les også: Vil slå sammen ferge- og bompengeinnkrevingen

I tillegg økes nedbetalingstiden fra 15 til 20 år. Det er forutsatt at Statens vegvesen Region Nord bidrar med 180 millioner ekstra, mens Troms fylke og Harstad kommune til sammen spytter inn 80 millioner i spleiselaget.

Protester

Harstadpakken trenger 1 milliard kroner mer enn forutsatt for at alle prosjektene skal realiseres. Økningen i bompenger hvis man skal gjennomføre hele pakken ble møtt med sterke protester fra mange og onsdag var det demonstrasjon på torget i Harstad der i underkant av 300 mennesker møtte opp.

Protestene ga altså ikke gjennomslag i kommunestyret.

Et felles forslag fra Høyre og Frp falt, før flertallets forslag ble stemt gjennom. Partiene ønsket å stanse utbyggingen for å skaffe tid til å få oversikt på overskridelsene.

Følg saken

Mer fra kommunestyret i Harstad kommer senere i dag på nett og fredag i HTs papirutgave.

