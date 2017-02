Obs-varsel!

Ap-ledelsen vurderer å flytte den «krittstreken» som daværende statsminister Jens Stoltenberg fikk trukket opp i 2001. I forslaget til partiprogram for neste stortingsperiode heter det at «de siste fire års innfasingstakt av oljeinntekter ikke kan fortsette», og at «partiet vil følge handlingsregelen for en forsvarlig innfasing av oljepenger». Når vårens landsmøte skal vedta programmet, kan det derfor bli aktuelt å redusere handlingsregelens grense for årlig uttak fra oljefondet fra 4 til 3 prosent, sier Jonas Gahr Støre.

Ved ikke å røre oljeformuen, men bare bruke av den forventende avkastningen, vil oljefondet i prinsippet være evigvarende. Dette har vært en fremsynt forvaltning av rikdommen, og vi har styrt unna feilene gjort i en rekke andre oljenasjoner. Men en avkastning på 4 prosent er ikke realistisk i dagens nullrenteverden. Og om oljen vil sikre oss inntekter også i de kommende år, er gullalderen etter alt å dømme over. Som et tegn på dette er statens skatteinntekter fra Statoil redusert til en fjerdedel på tre år, og i fjor gikk selskapet for første gang i minus.

Og politikerne bør jevnlig minne hverandre om at pengebingens offisielle navn er Statens pensjonsfond – utland. Alderssammensetningen i befolkningen tilsier at starten på de historisk store pensjonsutbetalingene er like om hjørnet. En skrekkvisjon for hele befolkningen, om kanskje ikke så godt synlig, er at et politisk flertall begynner å tappe selve fondet i stedet for å nøye seg med avkastningen.

De to siste årene har Solberg-regjeringen gjort opp sine statsbudsjetter med henholdsvis 2,8 og 3,0 prosent. Ap og NHO har rett i at denne pengebruken er uforsvarlig. Men nøkkelen til ansvarlighet ligger uansett i å tilpasse bruken til den økonomiske situasjonen. Her ligger også utfordringen til ansvarsbevisste politikere i årets valgkamp: Å forklare velgerne hvorfor vi ikke kommer utenom innstramninger og måtehold.