Nei til gjenåpning av Ervik skole

Det vedtok et stort flertall i kommunestyret i går. Bare Espen Ludviksen, Sp, Rødts Ingrid Klein Hedlund, SVs Johnny Kristiansen og Miljøpartiet de Grønne stemte for å gjenåpne Ervik skole.

Et enstemmig kommunestyre vedtok at planleggingen av et nytt byggetrinn på Kila skole skal startes i 2020. Arbeidene med forprosjektet skal starte allerede i år.

Vil åpne Ervik skole: Gir ikke opp skolekamp Foreldre og barn fra Ervik- området samlet seg tirsdag for å kreve åpning av den lokale skolen. Avgjørelsen tas torsdag.

Hvordan kapasitetsproblemene på Kila skole skal løses, ble utsatt. Her skal foreldrene gis mulighet til å komme med uttalelse.

