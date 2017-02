Nå skal de stemme over Harstadpakken

Direktesendingen fortsetter ca 1610 for avstemmingen.

Møtet startet klokka 13.00. Saken "Harstadpakken - merfinansiering" er nummer tre på sakslista. Før dette er det også interpellasjoner.

Det er ventet at flertallet vil stemme for full pakke og en makspris per måned på 810 kroner for bilistene.

- Går ned på kvaliteten

Det foreslås å beholde taket på 60 passeringer i måneden, men prisen økes for å passere med bil, fra dagens 12 kroner til 15 kroner. Med 10 prosent rabatt, vil det koste 13,50 kroner å kjøre gjennom bomringen. I tillegg økes nedbetalingstiden fra 15 til 20 år. Det er forutsatt at Statens vegvesen Region Nord bidrar med 180 millioner ekstra, mens Troms fylke og Harstad kommune til sammen spytter inn 80 millioner i spleiselaget.

Harstadpakken trenger 1 milliard kroner mer enn forutsatt for at alle prosjektene skal realiseres.

- Vi går ned på kvaliteten. Det betyr blant annet at vi ikke bygger en splitter ny gangvei fra Kanebogen til Breivika, men ruster opp den gangveien som allerede går der. I tillegg klarer vi oss med én påkjøringsrampe til Mercur, ikke to slik Harstadpakken legger opp til. Veivesenet har en håndbok de jobber etter. Den er ikke en bibel, det må gå an å gjøre prosjektene enklere, sa gruppeleder Kari-Anne Opsal (Ap) da hun presenterte det nye forslaget forleden sammen med ordfører Marianne Bremnes (Ap), leder i Harstad Ap, Sigrid Ina Simonsen og varaordfører Maria Serafia Fjellstad (Venstre).

- Respektløst

Høyres lokalleder Einar Mustaparta mener det er respektløst å hente flere tusenlapper ut av innbyggernes lommebok.

– Hvis vi bremser nå, og velger rett, sikrer vi alle bærebjelkene i Harstadpakken, har han uttalt.

– Vi må forholde oss til at vi har 1,6 milliarder til Harstadpakken. Ved overskridelser som vi har erfart til nå, må det kuttes i andre delprosjekter. Høyre sier ja til Harstadpakken, men nei til ukritisk gjennomføring av alle prosjekter. Det vil belaste bilistene med altfor store utgifter, sier han.

- Flere ting som skurrer

Frp-leder Eivind Eivind Stene tar heller ikke bølgen etter å ha hørt om utspillet fra Ap/Venstre.

– For oss er det ikke aktuelt å godta økt brukerbetaling, uansett hva de måtte komme med. De kan regne til de blir både gule og blå, men så lenge det fører til økte utgifter for bilistene, så er det uaktuelt for oss å bidra. Dessuten, det er flere ting ved forslaget som skurrer. Stortinget må inn i bildet på flere av forslagene. Er dette noe posisjonen har sjekket, eller har de bare tatt sjansen på at dette går greit, spør Stene.