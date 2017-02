Kim-Rune solgte bilen med en annonse rett fra levra: «Æ sætt 2 dagers budfrist, så du får tid å angre dæ»

«Før om du faktisk står før et bud på denne etter 2 hele daga, ja da må du virkelig ha mykje fritid! Lykke tel!»

Slik avsluttet Kim-Rune Daleng annonsen da han la bilen ut for salg i Facebook-gruppen «Kjøretøy til salgs Troms» søndag. Det humoristiske innlegget viste seg raskt å bli populært – både blant bilkjøpere og dem som ville ha seg en god latter.

36-åringen fra Ramfjord forteller til iTromsø at annonsen på hans Audi A4 ble skrevet delvis i frustrasjon.

– Den ble kanskje litt i overkant, det skjønte jeg i ettertid, sier Daleng med en latter.

«Feil og mangla i hytt og pine»

36-åringen hadde nemlig i utgangspunktet solgt bilen, men da han skulle kjøre den til kjøperen i Harstad forrige fredag gikk ikke alt etter planen.

– Da jeg hadde passert Laksvatn begynte jeg å høre rare lyder, og da jeg kom til Vollan vibrerte hele bilen. Da måtte jeg bare ta kontakt med hun som skulle kjøpe bilen og si at jeg ikke kom meg til Harstad med den, sier Daleng.

I salgsinnlegget på Facebook bestemte han seg for ikke å legge noe imellom:

«Den har altså feil og mangla i hytt og pine, og ferskest på lista e en voldsom vibrasjon som kommer etter ei stund kjøring.»

– Når jeg først skal selge den så må jeg være ærlig. Det var en «rett-fra-levra-annonse» for at folk skulle skjønne at dette var en bil som hadde behov for litt stell – for å si det mildt, utdyper 36-åringen.

Fikk flere bud

Bilen ble i utgangspunktet kjøpt som en bil nummer to av Daleng og samboeren. Men 36-åringen forteller at han fikk sjokk da han så alt som var galt med den.

– Det var som å kjøpe katta i sekken. Vi fikk den i starten av desember, men den ble minimalt brukt fordi jeg fryktet at jeg ikke skulle komme meg til jobb i det hele tatt. Til slutt ville jeg bare bli kvitt den.

Daleng har brukt mye tid opp gjennom årene på å skru på biler, men forteller at han ikke så poenget denne gangen.

– Jeg kan strekke meg til å skifte vinduspussere, slår han fast.

Det viste seg imidlertid at flere var interesserte i Dalengs Audi, til tross for at listen over feil og mangler var lang.

– Folk har pågangsmot. Jeg fikk flere bud på den, og hadde fire–fem personer som var interessert allerede søndag. Det er tydeligvis noen gode mekanikere der ute. Eller så var den underpriset, sier han lattermild.

Får nattesøvnen tilbake

Mandag ble bilen solgt – til samme kjøper som i utgangspunktet skulle ha den.

– Nå er jeg bare glad for å få den unna. Det er samme dame som har kjøpt den, bare til kraftig nedsatt pris. Den gikk for rett over vrakpanten – 3.500 kroner. Jeg hadde egentlig satt 8.000 kroner før den streika.

Han forteller at bilen hentes i løpet av uke – men denne gangen på henger.

– Jeg ville ikke tatt sjansen på å kjøre den. Nå som jeg er kvitt bilen, får jeg endelig sove om natten igjen, sier Daleng, som nå kan more seg over at bilen og salgsinnlegget ble så populært.

– Jeg har solgt mange biler opp gjennom tidene, men her var det respons med en gang. Det var mange som delte det på Facebook, og flere som sa at det var den råeste annonsen de hadde lest. Det funker visst å være ærlig, påpeker han.

Når 36-åringen nå skal ut på bilmarkedet igjen, har han lært at han skal gå nøye gjennom kjøretøyet før kjøp.

– Jeg har fått erfare at jeg bør sjekke bilen godt først, konstaterer han.

Les hele salgsinnlegget her:

«Bilen som aldri slutte å overraske legges ut før salg igjen da den streika ennu meir på tur til en potensiell ny kjøper ...

Den har altså feil og mangla i hytt og pine, og ferskest på lista e en voldsom vibrasjon som kommer etter ei stund kjøring. Om detta har sammenheng me de mildt sagt ferdige drivleddan foran vites ikke ... Men æ høre klart å tydelig (og kjenne på styringa) kor spetakkelet kjæm ifra. Nye drivledd følge imidlertid med, men æ e ferdigskrudd på gamle bila, så den jobben følge me bilen og prisen ...

De ettermonterte frontløkten e bare å røske av og hive da de gjer like mye lys som fullmånen på en overskya dag. Frontruta har en vakker sprekk midt i glaninga og vifta tel det ellers så behagelig klimaanlegget funke kun fra halv effekt tel full dryling. Men det e bare bra sia luftfuktigheta i sleden e ca 88 % og det tar lengre tid å skrape rutan innvendig enn utvendig ...

Æ garantere bilen før rust, og den befinn sæ stort sett på framskjærman i tillegg tel i de fine lakksåran rundt om på kjerra.

Sommerhjul følge me, treng bare gummi rundt kanten, og omregistreringa e selvsagt gratis da æ tok tel fornuft å kvitte mæ me galskapen før kontoen blir tom og kvinnfolket fløtte ut ...

Æ gjer han ikkje vækk, men ikkje langt unna ...

Ønske mæ bud ifra en iherdig sjel me humoristisk sans som ønske sæ nåkka naboen kan flire av.

Bud kan sendes på PM eller rett i kommentarfeltet ... Og du ... Æ sætt 2 dagers budfrist, så du får tid å angre dæ ... Før om du faktisk står før et bud på denne etter 2 hele daga, ja da må du virkelig ha mykje fritid!

Lykke tel!»