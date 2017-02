Grønn komet på vei

Fra og med torsdag kan du speide etter komet 45P/Honda–Mrkos–Pajdušáková som vil befinne seg kun 31 ganger lenger unna enn månen. Bare syv ganger siden 1950 har kometer passert nærmere jorden. Kometen vil være synlig med kikkert eller et lite teleskop, men det er også en mulighet for at den kan spottes uten hjelpemidler.

Det skriver astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard og ccience fiction-forfatter og vitenformidler Anne Mette Sannes i en pressemelding.

- Kometen er en såkalt kortperiodisk komet, dvs. at den opprinnelig kommer fra Kuiperbeltet, et bredt belte av isobjekter utenfor Neptun. Kometen har en omløpstid på 5,25 år, og størrelsen på kjernen er estimert å være ca. 0,6–1,6 kilometer i diameter. Oppdagerne av kometen er de tre astronomene Minoru Honda, Antonin Mrkos og L’udmila Pajdušáková som i 1948 oppdaget kometen uavhengig av hverandre. Slovenske L`udmila Pajdušáková er rangert som nr. 5 av kvinnelige kometoppdagere i tillegg til at hun fotograferte meteorer og jaktet på asteroider.

Derfor er den grønn

- Kometen har nå tatt en sving rundt solen, og siden kometens kjerne dermed er varmet opp av solstrålingen, spys lysende gasstråler ut i den grønne tåkeskyen som utgjør kometens hode. Fordamping fra kometkjernen gjør at det avgis karbonmolekyler (C2), en gass som lyser grønt fordi ultrafiolett lys fra solen får molekylene til å fluorisere, skriver de to.

- Dette er den åttende nærmeste kometpasseringen siden 1950 da man startet å studere kometer med avansert teknologi. Lørdag 11. februar kl. 15.44 norsk tid vil kometen befinne seg kun 12 430 000 kilometer fra vår planet – bare 31 ganger lenger unna enn månen. Men komet 45P har faktisk vært enda nærmere oss – i august 2011 var den så nær som 8 980 000 kilometer – bare 23 ganger lenger unna enn månen, noe som gjør at den også står oppført som nr. 5 på listen over de kometene som har passert nærmest Jorden!

Siden kometen passerer så nær oss blir den relativt lyssterk på tross av dens beskjedne størrelse. Allerede torsdag kan du begynne å se etter kometen når den kommer inn på morgenhimmelen i stjernebildet Herkules på sydhimmelen. Kometen er akkurat på grensen til at du kan se den med det blotte øyet. Det beste tidspunktet for å få øye på den vil være i timene før soloppgang mellom torsdag 9. februar og søndag 11.