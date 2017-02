Knallværet fortsetter, men søndag er det over

Ifølge meteorologisk institutt sender et høytrykk over Finland varmluft opp til ishavet og Svalbard. Her på fastlandet får vi kaldluft fra Russland.

Den kjølige værtypen vedvarer ifølge meteorologiske utsikter til og med lørdag. Det betyr klarvær hele veien.

Men så snur det tvert om. Det skyer til, og fra søndag blir det plussgrader og regn, tirsdag kanskje opp til seks pluss.