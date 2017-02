Klar for demonstrasjon mot høyere bomavgift

Demonstrasjonen starter klokken 1830 onsdag og holdes på torget. Der vil initiativtaker Eivind Stene holde appell.

Det var da samarbeidspartiene ble enige i Formannskapet om å øke bompengesatsene for å ha råd til full utbygging av pakken at flere grupper på Facebook ble opprettet. Demonstrasjonen kom i stand som et resultat av engasjementet mot økte bompengesatser.

– Det var ikke jeg som først hadde ideen om demonstrasjon, men folk ba om at noen som har erfaring med å organisere får til noe. Nå håper jeg at så mange som mulig kan stille opp, sier Stene som er gruppeleder for Fremskrittspartiet i kommunestyret i Harstad.

– Folk er lei

Stene sier at han ikke har noen formening om hvor mange som tar turen til torget onsdag.

– Folk er lei og jeg opplever tretthet blant dem jeg snakker med. Man vet ikke hvordan man skal reagere fordi politikerne ser ut til å drite loddrett i hva folk mener. Da er det spennende å se hvor mange som ser hensikten med å stille opp. Det er beklagelig at det har blitt sånn, for det tjener ingen på.

Stene håper likevel på godt oppmøte for å vise samarbeidspartiene at folket ikke aksepterer politisk arroganse.

– Arrangementet er tverrpolitisk selv om jeg sitter i Frp. Det er nok folk fra flere leire som er misfornøyde med hvordan det har gått med Harstadpakken. Man er forespeilet én ting, men har fått noe helt annet.

Usikker på Sp og KrF

Stene vet ikke helt hvem som kan snu i saken i kommunestyret slik at det blir nei til videre økning i bomprisene.

– Jeg er ikke veldig imponert av Kristelig Folkeparti og Senterpartiet i denne saken. De lar seg dirigere av Arbeiderpartiet og Venstre. De sier at de stiller krav, men ser ikke ut til å klare det.

Hvis det blir stort oppmøte, og politikerne likevel går for økte bompengeavgifter, vet Stene ikke hva som kommer til å skje.

– En fra øyriket skal også snakke til de som møter opp. Jeg prøver også å få på plass et par til som kan holde appeller.

– Jeg vil ikke oppfordre folk til å sperre veier eller knuse ruter. Men blir det for stor politisk arroganse, viser historien at folk kan finne på ulike ting.