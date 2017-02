Harstadpakken – i takt med framtiden

Nok en gang må Harstad gjennom kampen om bompenger. Nå om økte bompengesatser for å dekke inn underfinansieringen. Fra 10 kr til 13,50 kr per passering. Fremdeles Norges billigste bompengesatser.

Etter vedtaket om gjennomføringen av Harstadpakken i 2012 er det jobbet mye med finansieringsgrunnlaget og nivå på bompengesatsene, både på lokalt nivå og nasjonalt. I 2013 fikk vi ny regjering med flere sentrale nord-norske representanter. Inneværende regjeringsperioden tilskrives b.la for tidenes største samferdselssatsning i Norge.

Dagens regjering og sentrale politikere fra vår region bidro til å få på plass gode vilkår i bompengefinansieringen. Harstadpakken har som følge av det Norges laveste bompengesatser. Men regjeringen har ennå ikke klart å fjerne bompenger som et sentralt virkemiddel i sitt nasjonale samferdselsløft.

Lokalpolitikk og historisk mulighet

Med dette som bakgrunn er det for Harstad ikke lengre snakk om bompenger eller ei. De er en forutsetning for finansiering av Harstadpakken og vil fortsette å være det uavhengig av framtidige rikspolitiske sammensetninger.

Selv med denne erkjennelsen fremstår kommunestyret nå med en usikkerhet i viljen til å ta rett valg. Valget står mellom en kortsiktig gevinst med mulig stemmesanking eller en langsiktig gevinst med store avkastninger for byen og folket som helhet.

På lokalt nivå skal man ha fokus på helheten og se de langsiktige linjene i det vi er i gang med og kommunestyret skal velge løsninger for felles beste.

Jeg velger å unnlate å gå inn i debatten om den såkalte kostnadssprekken. Risikoen og usikkerheten i store samferdselsprosjekter og derav valget om porteføljestyring, framgår meget klart av kommunestyrevedtaket og videre stortingsproposisjonen som lå til grunn for oppstarten i 2012.

Nå står vi altså der at det kreves en merfinansiering på opptil 900 mill kr, for å oppnå alle delprosjektene i Harstadpakken. Til dette må det gjennomføres en oppjustering av bompengeandelen fra 10 kr til 13,50 kr per passering, med rabattordningene. Svært enkelt beskrevet.

Dette betyr en merbelastning i bompenger på den enkelte bilkjører i Harstad. En merbelastning som oppleves som svært negativt og tung å bære for oss Harstadværinger, skal vi tro medias dekning og stormene i den sosiale nettmyra.

Lokalpolitisk er det dette valget står i; skal vi gå for en liten utgave av Harstadpakken til opprinnelig pris, eller skal vi satse videre og utnytte den historiske muligheten i å raffinere ut ringvirkningene som ligger i en økning på 900 mill kroner?

900 millioner mer å bruke

Det er estimert en tilleggskostnad på ca. 900 millioner kroner for å få med alle delprosjekter i Harstadpakken. Ringvirkningene av investeringene så langt, er udiskutable. Uten Harstadpakken ville ikke Sjøkanten senter, Statoil og Kanebogen-senter fått godkjent sine utbygginger. Samlet har Harstadpakken og nevnte prosjekter skapt ringvirkninger vi alle nå nyter godt av. Økt regional handelsvekst, sterk vekst og sysselsetting i bygge- og entreprenør bransjen, økte boligpriser og trolig økt og stabil sysselsetting til tross for nedgang i oljebransjen. Og det er fremdeles noen år igjen av prosjektperioden til budsjettert pakke.

Å legge til rette for nye investeringer på 900 millioner kroner, innenfor byens område, vil tilsi en ytterlig vekst og økte ringvirkninger. Trolig vil prosjektperioden måtte utvides utover planlagte år 2020. Samtidig går vi nå i gang med neste store samferdselsprosjekt, Hålogalandsveien, med en samlet forventet investering på 12,6 milliarder. Også den med bompengefinansiering.

Samlet gir dette Harstad og vår region et formidabelt konkurransefortrinn og vil befeste vår posisjon i den mest folkerike delen av Nord-Norge.

Bompengenes natur

Harstadpakken er bevilget med klare målsetninger om økt andel kollektivbruk. Et underkommunisert faktum er at bompenger er et virkemiddel til å bringe flere over på kollektiv og bidra til et grønt skifte. Foreløpig vises dette med en klar vekst i El-bilandel. Bompengene virker. Kollektivveksten vil slå inn når nytt rutesystem går i gang i løpet av 2017. Hylekoret om at dette aldri vil skje i Harstad vitner om en uvilje til å tenke nytt og framtidsrettet.

I takt med framtiden – sentrumsutvikling

Harstadpakken og gjennomføringen av alle delprosjekter setter oss på kartet som en framoverlendt og offensiv by. Satsingen viser at vi tørr tenke helhetlig, miljø- og framtidsrettet.

Å konsekvent fokusere på det negative gir lite grobunn for konstruktiv tenkning og bidrar til stagnasjon. Ekstrabevilgninger finnes, men de må legges til rette for og jobbes fram. En offensiv og økt satsing på miljø- og kollektivandelen gir grunnlag for utløsning av belønningsmidler. En selvfølgelig satsning i en videreutvikling av Harstadpakken.

Det forutsettes nå at delprosjekter som lå inne helt i oppstarten tas inn. At sentrale byutviklingsprosjekter integreres i plan for sammenhengende gang- og sykkelveinett. Stien langs sjøen må tilbake i Harstadpakken, slik den forelå i stortingsproposisjonen fra 2012. Et sosialt byutviklingsprosjekt som per dags dato ikke har offentlig finansiering fra noe hold.

Det forutsettes at byterminalen blir gjennomført i en helhetlig plan med fokus på sammenkoblingspunkter og synergier mot den sentrale bykjerne. Det må utarbeides en parkeringsstrategi som legger til rette for en effektiv utnyttelse og den må settes i sammenheng med nytt kollektivsystemet.

Kollektivsatsingen med ny byterminal er et av de mest konkrete byutviklingsprosjekter som ligger på blokka per nå. En avskalling av Harstadpakken vil være den mest negative sentrumsutviklingen vi kan gi.