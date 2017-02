Får du denne på e-post må du overse den

Til tross for at den ser svært så reell ut, er e-posten som dukket opp tirsdag morgen et rent svindelforsøk. Selv om den utgir seg for å være en henvendelse til en bedrift er det mange private som mottar den. Også folk som ikke er telenorkunder.

– Vi har fått uvanlig mange henvendelser og har satt våre eksperter på jobben med å begrense eventuelle skader, forteller informasjonssjef i Telenor, Karoline Lunde til ht.no.

Tar kontroll

Det er slett ikke første gang noen forsøker å skaffe seg tilgang til folks datamaskiner og ulike informasjoner. Telenor har gjentatte ganger vært gjenstand for svindelforsøk. Senest i fjor høst måtte selskapet rykke ut og advare folk. Og hver gang er beskjeden den samme:

– Ikke trykk på lenkene i e-posten.

– Vi har sjekket hva som skjer om du klikker på lenkene i denne e-posten. Det lastes ned programvare og så tar viruset helt kontroll over innholdet i pc-en din, sier Lunde. – Vi kaller det utpressingsprogramvare, det vil si at dataene på maskinen blir helt uleselige og så får du beskjed om å betale et visst beløp for å få tilgang til dataene igjen. Oppfordringen fra våre eksperter er å ikke betale noe som helst, for du vet ikke hva du får tilbake.

Oppfordringen fra Telenor er derfor denne:

– Vårt viktigste råd er å ha en god backup av dataene dine. Og vær kritisk til alle e-poster som avviker fra det normale. Og se etter skrivefeil. Denne e-posten er proft utført, men det er skrivefeil i den. Man må bare være årvåken, sier informasjonssjefen.

Kan være uheldig

Store selskaper brukes gjerne i slike svindelforsøk, enten det er Telenor, Posten eller DNB.

– Det er stadig noen som prøver seg, og det er kjente selskaper med stor kundebase, selskaper folk stoler på, som brukes. Vi har mange kunder og dessverre er det naturlig at dette skjer, sier Lunde.

– Dette ser ut som en "phishing-mail" beregnet for å skaffe informasjon, men den skal få deg til å installere programvare. Hvem som står bak vet vi ikke, men vi vet at det generelt er større og større utbredelse av organisert kriminalitet på nettet. Og det krever mer av forbrukerne.

Telenor har ingen oversikt over hvem som går på limpinnen.

– Det er mange som har en sunn årvåkenhet rundt slike e-poster, men i en hektisk hverdag kan man være uheldig og klikke seg videre. Men vi har ikke oversikt over hvor mange eller hvem som gjør det, avslutter Karoline Lunde i Telenor.