Ytterstad om veipakken

Mye er korrekt, og er på mange måter en repetisjon av det som mange har observert den senere tid. Derimot er det momenter som ikke kan stå uimotsagt av den enkle grunn at de bærer sterkt preg av Ytterstads subjektive mening.

Det virker å ligge mellom linjene at Ytterstad skulle ønske hele pakken ferdig, og der tror jeg nok han har stort sett hele Harstad med seg, hvis vi ser bort fra prisen.

Luftslott?

Småbarnsfamilier, minstepensjonister, og mange med en ellers trang økonomi, vil være de mest skadelidende av konsekvensen en komplett veipakke vil medføre.

Her står tydeligvis forskjellen mellom Ytterstad og undertegnede, spesielt når Ytterstad er å tolke dit hen at han mener dette går greit, og Fremskrittspartiet mener at dette ikke går greit.

Ytterstad vier et helt avsnitt til det han kaller «det egentlige luftslottet». Her beskylder han Fremskrittspartiet for å stå for den egentlige bløffen, fordi han mener vi ikke hadde alternativer til den presenterte Harstadpakken.

Ytterstad må gjerne mene hva han vil om Fremskrittspartiets oppslutning og kalle dette for hva han vil, men det Ytterstad ikke har noe grunnlag for å si noe om, er hvilken prosesser som gikk mellom Fremskrittspartiet lokalt og sentralt.

Han har heller ikke noe grunnlag for å konkludere med noe som helst da han ikke kjenner til hvilke signaler som var gitt fra sentralt hold og hvilke muligheter som var gitt lokalt for de to regjeringspartiene. Så er det igjen en subjektiv vurdering rundt hva en «fullgod Harstadpakke» måtte være.

Fremskrittspartiet skal gjerne være med å «presse» sentrale myndigheter i forsøk på å hente mere midler, men noen form for økt brukerbetaling er uaktuelt. I likhet med mange andre er Fremskrittspartiet Harstad-patrioter, og vi vil mye med denne byen, men ikke for enhver pris.

Å være realist er alltid fornuftig, også i denne saken. Realiteten i et «porteføljeprosjekt» er kort fortalt at man ligger slik man reder. En stram og kompromissløs styring av de tildelte midlene er et absolutt for at prosjektet skal lykkes i sin helhet.

Sentrumsutvikling

Her har det vært fullstendig kollaps, og i realiteten er det en lang vei å gå for eventuelle ekstrabevilgninger – dessverre. Uansett vil folket få svi ettersom økt brukerbetaling med all sannsynlighet vil være et av kriteriene, og det går ikke Fremskrittspartiet med på.

Hvor mange som har gått over til sykkel, elbil eller har blitt fotgjengere har jeg ingen tall på, men i den daglige ferdsel er det vanskelig å se den store forskjellen, bortsett fra en og annen sykelist samt noen elbiler.

Derimot er det ikke så vanskelig å legge merke til hvordan sentrum har utviklet seg; fra vondt til verre.