- Kommer tilbake

Den rutinerte fiskeren fra Tjøtta utenfor Harstad har siden 1984 fisket fra båten Varøytind.

– I 2007 ble båten forlenget ved Grovfjord mekaniske verksted, forteller Nilsen, som mandag morgen var på plass ved Honnørbrygga i byen.

– Jeg har med meg noe skrei, hyse og sei. Dette er en stor og fin rugg, sier Kjell, som holder opp en solid rugg av en torsk til ære for fotografen. Sola har ennå ikke nådd Havnepromenaden i sentrum. Men lenger opp i byen speiler sola seg i vinduene ved rådhuset i Harstad.

Fiskeren fra Tjøtta er inne i byen for andre gang i år med skreifangst. Han legger ikke skjul på at han er alene i havna med fiskesalg fra kaikanten.

– Det er lenge siden jeg skaffet meg tillatelse til å selge fisk fra båt her i byen. Du må ha en del godkjenninger for å selge fisk direkte fra båt. Både fra Mattilsynet og Råfisklaget. Og da har jeg ikke tatt med alle. Det er kanskje en av årsakene til at det ikke er flere enn meg som er her i dag, tror Nilsen.

Fisken som han har tatt med seg til Harstad er fanget utenfor Senja.

– Det er noe sei i fangsten. Den er ikke like lett å selge som skreien. Torsken går for 40 kroner kiloet fra båten her. Sei og hyse går for 30 kiloet. Tror det er en grei pris. Det er få som krangler på prisen. Bortsett fra en som var her i dag tidlig. Han mente at det var for dyrt, forteller Nilsen, som regner med at flere stikker nedenom kaia etter klokken ti denne dagen. Det er da byen for alvor våkner til liv når gitrene ved byens kjøpesentre går opp i taket.

– Normalt så går det ganske radig med å få solgt fisken her i havna. Det går gjerne tre-fire timer, så er en ofte utsolgt for skreien. Mandag var klokken passert 11.00 da han var fri for fisk. Jeg har planer om å komme tilbake med mer fisk på torsdag hvis fisket er bra. Muligens fredag. Jeg har en egen side for Varøytind på Facebook. Her kan de som vil følge med hvor jeg er og når jeg kommer til byen med fisk, sier Kjell.

– Lang sesong?

– Jeg regner med at jeg fisker etter skrei fram til midten av april, sier den godt vante fiskeren fra Harstad.

– Mye av det jeg fisker blir hengt på gjell ute på øya. Denne fisken henger flere uker, til den blir tørrfisk. Dette er fiske som blir solgt videre til en bedrift på Ramberg i Lofoten for videre eksport, forteller Kjell Nilsen, som i hovedsak er ute alene i egen båt.