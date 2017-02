I utakt med folket?

Er Harstads politikere i utakt med kommunens innbyggere? Spesielt to saker i den senere tid gjør det legitimt å stille spørsmålet.

La oss starte med veipakke Harstad. Man skal være forsiktig med å trekke konklusjoner basert på en uhøytidelig meningsmåling på Harstad Tidendes nettavis ht.no. Det er likevel et signal som må tas på alvor når 75 prosent av de 2.500 som har stemt, svarer at vi bør bygge det vi kan med de pengene vi har. 24 prosent svarer at vi bør gå for full pakke og heller øke takstene. Legger man også på vektskålen det engasjementet som har vært på sosiale medier, har kritikerne og skeptikerne såpass mye tyngde at de ikke kan avvises med arroganse. For denne arrogansen var hjertelig til stede da veipakken ble behandlet i formannskapet for snart 14 dager siden.

Med unntak av Høyre og Fremskrittspartiet valgte det politiske fellesskap å vende det døve øret til proteststormen fra dem som mener en prisøkning vil gjøre et altfor stort innhogg i lommeboka. Og i den grad de faktisk ble lyttet til, ble de avfeid med at «ingen går konkurs av en liten prisøkning.»

Det ligger en eim av respektløshet over denne formen for argumentasjon. Det finnes mange gode grunner for at vi skal jobbe for å realisere veipakken slik den opprinnelig var tenkt, men i denne iveren kan man ikke glatt overse at folks tåleevne og smertegrense i privatøkonomien er høyst forskjellig.

La oss så ta eksemplet Gammelbrygga. På vegne av sine 255 medlemsbedrifter uttaler Harstadregionens Næringsforening at bygget på Ottar Håløygs plass må flyttes eller rives. Dette for å få fart i en sårt tiltrengt utvikling av sentrum. Men mye taler for at også dette «kravet» får en heller kjølig mottakelse i en sak der prestisjen har godt rotfeste. Her foreligger ingen fersk meningsmåling, men vi tillater oss å tvile på at kommuneadministrasjon og folkevalgte har et flertall av byens befolkning i ryggen når de i realiteten setter sentrumsutviklingen på vent.

Nå er det heller ikke sånn at politikerne for enhver pris skal gå i takt med folket. Respekt, takt og tone er imidlertid å forvente.