Endelig innflyttet

– Jeg må nesten konsentrere meg slik at jeg får jobbet, og ikke bare sitter her og ser på utsikten, sier sjef for Statoils Drift nord, Siri Espedal Kindem. Hun er i toppetasjen på det nye bygget i Seljestad, der hun har kontor. Hun og de ansatte i Statoil hadde 6. februar første dag i det nye bygget – Kaarbøbygget, der Statoil har leid kontorer de neste 15 årene. Energieffektiv

Bygget, som er på rundt 11.000 kvadratmeter, er topp moderne og det mest energieffektive bygget som Statoil har. Bli med inn i bygget: – Dette blir kjempebra Flyttingen inn i det nye Statoil-bygget i gang. 380 kontorplasser skal møbleres de neste ukene. Lokale idrettslag stiller opp for å hjelpe til. Bruk piltastene eller fingeren for å bla i bildene. Slik var grunnstein-nedleggelsen Onsdag ble grunnsteinen til det nye Statoilbygget lagt ned. Leietakere Det er halvannet år siden grunnsteinen ble lagt ned, og bygget er nå klar til bruk, sammen med parkeringshuset som har plass til 300 biler. Bygget er dimensjonert for 600 arbeidsplasser. Statoil har nå en arbeidsstokk på rundt 300 i Harstad, og i april vil Kunnskapsparken Nord og Polarkonsult også flytte inn. Byens pulsåre Osneset er i ferd med å slite seg og vil vekk fra det evige suset fra trafikken på riksvei 83. Hovedpulsåra inn og ut av Byen. Gjenbruk Det er satset tungt på gjenbruk i de nye lokalene. Kontorbygget er et passivhus, og har mye lavere energibehov en dagens standarder tilsier. Primærvarmen til bygget kommer som et produkt fra kjølingen av datahallen. Men gjenbruken strekker seg lengre, blant annet gjennom gjenbruk av møblement; både fra de gamle lokalene i Medkila, med også fra andre kontorer i landet. Satset på gjenbruk 50.000 meter tråd. 550 meter med stoff. – Vi har brukt lokale krefter i omtrekkingsprosessen, og det er gått med cirka 550 meter stoff og 60.000 meter tråd, sier Espedal Kindem. Fremtidstro – Det var ikke slik at vi ikke trivdes i Medkila, men nå er vi nærmere sentrum, vi er i et industriområde – og så er det et lysere og mer moderne bygg, sier hun, og legger til at bygget er et signal på at Statoil har tro på fremtiden i nord. – I fjor markerte vi at Statoil har vært i nord i 40 år, og i år er det 20 år siden Norne ble satt i drift; og så har vi produsert Snøhvit i ti år. Free seating

Statoil praktiserer åpne kontorlandskap og delvis free seating innenfor faste områder. Hvis man ikke er på jobb en dag, så kan andre bruke plassen. Selv deler Kindem kontoret med flere. – Men jeg er såpass tidlig på jobb at jeg regner med å få en fast plass hver dag, slik at jeg kan starte dagen med å nyte utsikten her. Se video på ht.no fra det nye bygget.

