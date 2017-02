Mann anmeldt

Politipatruljen i Harstad traff i kveld på en mann kjørende i en bil. Ved nærmere kontroll viste det seg at mannen ikke hadde førerkort. Det stoppet ikke der. Bilen måtte også avskiltes. Årsavgiften var ikke betalt, kjøretøyet var ikke forsikret, og godkjent EU-kontroll var ikke gjennomført. Saken vil naturlig nok få et rettslig etterspill for sjåføren.