Hele Harstadpakken er fremdeles nødvendig!

Da Harstadpakken endelig ble vedtatt i 2012, så var det etter ei lang totalvurdering av sterke meninger både for og mot. Fram mot vedtakstidspunktet ble det etterhvert klart at motstanden først og fremst knyttet seg til bompengefinansieringa, ikke hvorvidt tiltakene i pakken er gode og nødvendige for en trygg og god by, og en forutsetning for utviklinga av næringslivet. Det ble gjort ei avveining av hensynet til trafikksikkerhet, miljøet og utvikling av næringsliv mot den belastninga ei bompengefinansiering er for folk som kjører bil. Resultatet ble heldigvis at nødvendigheten i tiltakene i Harstadpakken måtte veie tyngst, et resultat vi tror de fleste fortsatt er enige i.

Vi er enige i at kostnadsøkninga og hvordan sprekken har blitt kommunisert overfor oss borgere er svært uheldig. Nå frykter vi at dette overskygger det som står på spill dersom pakken ikke realiseres i sin helhet. For spørsmålet i dag er jo det samme som tidligere: Bør hensynet til trafikksikkerhet, miljøet og utvikling av næringslivet veie tyngre enn den belastninga ei økt bompengefinansiering er for de av oss som kjører bil. Og hvilke deler av pakken er det som faller bort dersom vi ikke fullfører den? Dette poenget fikk Petter Ytterstad meget godt frem i sitt avisinnlegg 31.01.17, «vegpakkekontrakten som ble endret».

Mange peker på at det er de med dårligst økonomi som vil få det tøffest med å betale maksimalt 376,- kroner mer i måneden per bil. Det skal man ha respekt for, men det er også mange grupper som vil være skadelidende dersom ikke gang- sykkelvei og kollektivsatsningen ferdigstilles. Et løft i kollektivtilbudet og fortau, gang og sykkelvei er også sosiale tiltak som vil lette muligheten til transport uten å benytte bil. Dette gjelder barn og unge, eldre og andre som av ulike årsaker ikke har mulighet til å kjøre.

Vi ønsker også å fremheve at Harstadpakken har vært en premissleverandør for den næringsutviklinga vi nå ser i byen. Vi kan spørre oss om store næringsetableringer som Statoilbygget, Harstad Skipsindustris øvrige utvikling, Sjøkanten senter m.fl ville blitt realisert uten Harstadpakken? Dette viser hvilken katalysator Harstadpakken er for byen og regionen. Arbeidsplasser og skatteinntekter for kommunen genereres, noe som igjen fører til at økonomien til mange bedres. Dersom Harstadpakken ikke gjennomføres står den positive trenden i fare for å bli reversert, i tillegg til at flere av de sosiale tiltakene; trafikksikkerhets- og miljøtiltakene, ikke blir gjennomført.

Så kjære medborgere og folkevalgte: Vi mener hele pakken fremdeles er strengt nødvendig, og vi mener den må realiseres i sin helhet, der spesielt trafikksikkerhets- og miljøtiltakene i form av kollektivtilbud og gang og sykkelveier fullføres. Det er i disse tiltakene fremtidens bymiljø vil utvikles!

Torbjørn Dale

Stian Kristoffer Evensen

Silje-Gry Hanssen

Renathe Eline Jakobsen

Rudi Nilsen

Åshild Nilsen

Marie Lindsjørn Nordvik

Audun Nyre

Kristian Bang Rødseth

Marius Stamnes