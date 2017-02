Slåsskamp i Harstad

Klokken 15.35 lørdag meldte politiet at de hadde fått en melding om en slåsskamp mellom to menn på en adresse sør for Harstad sentrum.

Det er uvisst hva uenigheten gikk ut på, men ingen var blitt skadet. Det skal likevel ha vært en heftig krangel mellom de to mennene.

- Like etter at politiet hadde forlatt adressen ble det meldt om at en rute var knust, melder poltiet.

De to mennene er uenige om hendelsesforløpet.

- Forholdet vil trolig bli anmeldt, melder politiet.