Næringsforeningen og Gammelbrygga

Harstad-regionens Næringsforening (HRNF) har avholdt medlemsmøte og har følgende uttalelse vedr Gammelbrygga og prosessen rundt dette prosjektet som har pågått siden 2007.

Harstad-regionens næringsforening (HRNF) består av 255 medlemsbedrifter som favner hele spekteret av det private næringslivet; fra maskinentreprenører til frisørsalonger. Vi skal være et talerør som kan påvirke beslutninger som berører næringslivet i vårt område. For de som ønsker å etablere eller videreutvikle næringsvirksomhet vil det kunne være av avgjørende betydning å møte et kommunalt apparat som ønsker å legge forholdene til rette når prosjekter skal realiseres. Vi må aldri glemme at kommunen er helt avhengig av private arbeidsplasser for å skaffe det nødvendige inntektsgrunnlaget for å kunne tilby innbyggerne de nødvendige velferdstilbudene.

I møtet med både administrasjon og de ulike politiske organer må det kunne forventes at de som ønsker å bygge ut, etablere virksomheter eller videreutvikle ideer og/eller arealer har en forutsigbarhet i forhold til rammevilkårene. Dette kan gjelde reguleringsbestemmelser, ulike godkjenningskrav, rekkefølgebestemmelser eller liknende. Forutsigbarhet og en konstruktiv «ja-kultur» hos administrasjon og det politiske nivå bygger et godt omdømme og bidrar til å gjøre det attraktivt å investere penger og ressurser i kommunen vår.

Den 23.januar 2017 arrangerte HRNF, etter påtrykk fra medlemmene, et kveldsmøte med tema Gammelbrygga-saken da det var uttrykt ønsker om at foreningen skulle ha meninger om denne saken.

Historikk

År 2007 - Eiendomsgruppen Nord-Norge AS kjøpte aksjene i selskapet/konkursboet som eide tomta som Gammelbrygga står på og endret navnet på firmaet til Brygga Utbygging AS (Heretter omtaler vi Brygga Utbygging med forkortelsen BU). Ervervet ble utelukkende gjort på bakgrunn av at tomta var regulert til boligbygging og egnet seg godt til dette.

År 2008 - BU gikk i dialog med Harstad kommune og gjorde et makebytte knyttet til noen tilstøtende parseller. Makebyttet sikret kommunen areal til sin sti langs sjøen, og tilrettela ytterligere for BU’s planer med tomta. BU betalte også et mellomværende.

BU startet arbeidet med detaljplan for området iht. reguleringsplanen for boligbygging. BU fikk svært gode og positive tilbakemeldinger fra administrasjonen i kommunen hva angår kvalitet på prosjektet. Allerede på dette tidspunktet var BU (jfr. saksdokumenter) åpen for å flytte eksisterende bygningsmasse (Gammelbrygga) til en annen tomt, kommunal eller privat.

Total investering på ca 8 MNOK.

Noen sentrale politikere i kommunen og har utvist en adferd i Gammelbryggasaken som har eliminert utbyggers forutsigbarhet og tillitt til Harstad kommune. I tillegg har flere av HRNF sine medlemmer signalisert usikkerhet ved om de tør å involvere seg i boligutvikling i Harstad pga. det som har skjedd i Gammelbryggasaken. Enkeltindivider har fått fremført særinteresser på en slik måte at prosessen har stoppet opp. Utbygger har gjentatte ganger tilbyd kommunen å kjøpe tilbake tomten, rett å slett for å komme seg ut av prosjektet.

HRNF mener at kommunens håndtering av Eiendomsgruppen Nord-Norge AS som eier av tomta og bygningen Gammelbrygga dessverre bidrar til en opplevelse av uforutsigbarhet og dårlig omdømme.

Vi mener det må være mulig å komme frem til en løsning på den eksisterende konflikten som både ivaretar eiers interesser, behovet for flere boliger i sentrum og et ønske om å restaurere Gammelbrygga. Det kan ikke være slik at kommunen skal tilegne seg privat eiendom gjennom utilbørlig bruk av sitt maktapparat med hensikt å forringe verdien.

HRNF vil at kommunen skal kommunisere med alle potensielle utbyggere på en måte som gjør at Harstad stadfester at vi er en attraktiv by å investere i. Kommunen må ta en aktiv og positiv rolle og bistå utbyggere slik at løsninger og tidsbruk blir best mulig. Forutsigbarhet må være et minimum når investeringer er gjort iht. reguleringsplan og planene blir mottatt positivt.

Pengebruk

Det kan virke som om noen politikere er svært lite opptatt av hvor mye penger og ressurser som de er villige til å bruke i Gammelbrygga-saken.

Harstad Tidende har avdekket en politisk innblanding og kobling til et politisk nedsatt utvalg som det stilles spørsmål om blant våre medlemmer. Dette er veldig uheldig for disse personene som har sagt ja til å delta i utvalget med sin kompetanse og gjennomføringsevne.

Styret i HRNF mener følgende:

Vi mener det er viktig for byens og næringslivets framtid at det blir en større fortetting av sentrum. På denne måten vil det også bli flere kunder som bidrar med handelsvirksomhet og skaper liv i byen, også på kveldstid. Vi mener det derfor også er viktig at Harstad kommune legger forholdene til rette for utbyggere som ønsker å investere også i Harstad sentrum.

Med basis i en totalvurdering av omdømmet til Harstad kommune og viktigheten av å få tilflytting til sentrum og dermed økt handel og trivselen i sentrum, foreslår Harstadregionens Næringsforening følgende:

Harstad kommune bør snarest gå i aktiv dialog med Eiendomsgruppen Nord-Norge AS med sikte på å finne en løsning dere Gammelbrygga kan flyttes eller rives snarest. Samtidig bør Harstad kommune ta initiativ til å invitere Eiendomsgruppen Nord-Norge AS til å starte en ny prosess for å finne en løsning for å bygge leiligheter på tomta.

