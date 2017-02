Framtidens jernbane i nord

Innen fiske og fangst ser vi dette på fartøysiden, hvor fiskebåter er hybride, fangstredskaper er koblet til måleverktøy og sonarer som bringer hele havet fram i en liten skjerm i styrehus.

Og snart går informasjonsstrømmen til VR-briller til fangstmannen på dekk. Vi ser oppdrettsanlegg styres fra sentraler milevis unna og servicebåter med elektriske motorer. Dette er fremtiden innen fiske og havbruk.

Landbruket har for lenge siden installert videoovervåking i fjøs, og satt GPS-sendere på dyr i utmark. Nå i dag kan man sikkert få puls og SMS om dyrene er utsatt for noe, og bonden kan starte sitt quadcopter fra gården for å få overblikk over dyr og utmark.

Mangt kan nevnes, men en grei oppsummert innrømmelse er at vi har vært med på en fantastisk utvikling og reise, for dem som tørr å ta i bruk teknologiske verktøy for å forenkle arbeidshverdagen.

Hva denne utviklingen har vist oss er at utvikling av ny teknologi blir kommersialisert, og over natten tatt i bruk av oss forbruker. Uttrykket: ting tar tid, er ikke lengre et holdbart begrep i så måte.

Tingene er på mange måter det som ikke tar tid, selv om man kan si at de stjeler mye tid. Vi i Harstad Senterparti føler på at vi er klar for flere nye teknologiske verktøyer, og er klar for å bringe senterpartipolitikken inn i fremtiden.

Fremtidsteknologi som skal bidra til vekst i by og distrikt, og bringe folk og samfunn tettere sammen. Dette vil vi ved å legge føring for den nye teknologien og utviklingen så langt det er mulig.

Gjennom tiår har jernbane mellom Narvik og Tromsø vært et nesten udiskutabelt krav fra oss i nord – uten at det har fått gehør hos politikere på Løvebakken. Utviklingen er i ferd med å løpe fra den tradisjonelle jernbane vi kjenner – på skinner og med diesellokomotiv.

Fremtiden er å satse på moderne transportsystem, som raskt frakter folk og gods mellom destinasjoner. I Europa lanseres nettopp dette – fremtidens transportsystem; hyperloop. Dette har vært testet i USA siden 70-tallet. Nå har europeiske visjonærer tatt teknologien over til Europa.

Et eget forsknings- og utviklingssenter i Frankrike skal teste ut hyperloop på kortere strekninger, mens det i Slovakia allerede planlegges utbygd på strekningen mellom Brno og Bratislava. Utviklingen skjer raskt, det har vi sett innen internett, data og telefoni de siste 10–15 årene.

HYPERLOOP transport av gods og frakt i tuber, i en fart som mennesker kun har gjort i luften og i fly, vil revolusjonere måten å reise på i fremtidens Europa. Den bygges på pilarer på bakken og tar bortimot ingen mark og grunn. Mulighetene for å bygge slike tunneler under vann er til stede.

Gods og mennesker vil fraktes via magnetisk teknologi i opptil 1200 km/t. Med slik teknologi vil man gjøre vår region mindre. Folk trenger ikke lenger bo i nærheten av sin jobb.

En reise mellom Tromsø og Narvik vil kunne gjøres på 30–35 minutter, mellom Narvik og Harstad på 15 min, mellom Harstad og Svolvær på 30–35 min. Om 30 år vil vi kunne reise mellom Harstad og Oslo på under 3 timer på denne måten. Luftslott og lek med tanker – tja, mange vil vel si det. Teknologien er kommet så langt at dette ikke lenger er lek med tanker, men snart vil la seg realisere. Hvem snakker da om jernbane på skinner?