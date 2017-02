Anmeldes etter urinering på offentlig sted

Natt til lørdag forble rolig for politiet i distriktet etter at politiet skrev på Twitter ved midnatt at et vogntog sto fast og sperret veien. E-10 Bjørnefjell var da stengt i påvente av bilberging.

Harstad: Klokken 03.53 skrev politiet på Twitter at en person var anmeldt for urinering på offentlig sted i Harstad sentrum.