Skogbruket i Troms gjøres bedre kjent

Det er Kystskogbruket og Norsk Skogbruk som samarbeider for å spre informasjon om skogbruk i kystskogfylkene, der Troms er ett av dem.

– Vi forsøker å nå nye målgrupper med spisset skogbruksstoff. Dette serverer vi gjennom fagbladet, nettsiden, facebook, snapchat og ulike typer nyhetsbrev, heter det i en pressemelding.

Liten bevisstgjøring

Det forsøkes også å formidle saker om skogbruk gjennom lokale nyhetskanaler og det kan bli aktuelt med skilt i bynære skoger. Målgrupper i prosjektet er skogeiere, nøkkelpersoner, politikere og aktuelle interesserte i allmennheten, slik som turgåere og brukere av bynære skoger.

– Utgangspunktet er at mange opplever at det skrives lite om næringen vår i medier langs kysten, noe som fører til liten bevisstgjøring av skogens betydning i et område av Norge som tradisjonelt ikke har noen kultur for skogbruk, heter det videre.

Skogbrukets betydning

Målet med prosjektet er aat flere i og utenfor næringen, både aktive og passive, skal få kunnskap om skogbrukets betydning for verdiskapning og klima, hva råstoffet kan bety for arbeidsplasser og aktivitet, og hvilke verdier skogreisingen på 60-tallet har blitt til.

– Vi ønsker å øke kunnskapsnivået om verdikjeden i skogbruket og håper at prosjektet kan føre økt aktivitet i næringen, står det avslutningsvis i pressemeldingen.