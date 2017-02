Gjensidig respekt

Allerede fra onsdag denne uken kan likekjønnede par gifte seg i kirken, etter vedtaket på årets Kirkemøte dagen før. Men ellers er det vel ikke akkurat rask fremdrift som har preget denne saken. Uansett, vedtaket om en kjønnsnøytral vigselsliturgi fortjener betegnelsen «historisk», og tiltrekker seg større oppmerksomhet utad enn både den juridiske fristillingen fra staten og innledningen til Luther-jubileet. Og det er ikke vanskelig å forstå gledesscenene som utspilte seg i møtesalen da vedtaket var på plass.

For som kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum uttrykte det: For lesbiske, bifile, homofile og transpersoner er dette et uttrykk for at deres kjærlighet ikke lenger behandles som mindreverdig. På dette følsomme området har kirken mye å svare for, sentralt så vel som rundt om i lokale menigheter. Det får være et håp, på folkekirkens vegne, at ingen lenger skal oppleve seg ekskludert på grunn av sin legning, og at kirken har lært av sine feiltrinn. Eller mer presist: lært å håndtere teologisk uenighet på en måte som ikke sårer og smerter. Og dette læringsbehovet er nok ganske utbredt.

Nå kan man med fordel anse de bitre stridighetene som et tilbakelagt stadium, ettersom vigselssaken er avgjort med stort flertall. Men hvordan vil kirken håndtere den teologisk begrunnede forskjellen i ekteskapssyn, og den uenigheten som fortsatt består?

Tunsberg-biskop Per Arne Dahl uttrykker bekymring for «inneklimaet i kirken» fremover. Kirkemøtevedtaket har imidlertid en passus om å sikre rom for ulike syn i vigselssaken. Og fra det nye flertallets side var det flere som delte sine årelange erfaringer med å være et marginalisert mindretall og som i kloke ordelag advarte mot en speilvending. Biskopenes preses, Helga Byfuglien Haugland, appellerte til et «forsonende mangfold». Å lykkes har også å gjøre med Den norske kirkes fremtid som en åpen folkekirke.