Aps valg i valgåret

Jonas Gahr Støre befester sin ledelse på Erna Solberg i duellen om statsministerposten frem mot 11. september. Nettstedet Poll of polls har sammenstilt åtte landsdekkende målinger i januar, og tallmaterialet tilsier at de borgerlige har tapt 15 mandater siden 2013-valget. Kampen om de 169 plassene i stortingssalen viser dermed 89-81 i Støres favør. Hva slags regjeringskonstellasjon et eventuelt fornyet flertall for Høyre, Frp, Venstre og KrF vil føre til, virker jo noe uvisst. Men mer avklaring kan foreløpig ikke ventes i det veivalget Ap og Støre står overfor. Fellesnevneren for flertallspartiene i januarmålingen er at de vil ha et skifte.

I dette flertallet inngår Miljøpartiet De Grønne og Rødt med hvert sitt mandat. Men ingen av dem vil inngå i en ny rødgrønn koalisjon. De tre partiene fra Stoltenberg 2-tiden, Ap, Sp og SV har dermed en ledelse på ett mandat. Og om Sp er på opptur for tiden og Trygve Slagsvold Vedum erklærer seg klar for en ny regjeringsvakt, sliter SV rundt sperregrensen og Audun Lysbakken har forståelig nok ikke bestemt seg. Et januarsnitt på 4,3 prosent er neppe nok til å friskmelde partiet etter ryggskaden fra forrige regjeringsdeltagelse.

En ren, mindretalls Ap-regjering med et høyst sammensatt stortingsflertall i ryggen, er jo blant de realistiske alternativene til høsten. Men hva om Støre kan danne flertallsregjering sammen med Sp og enten SV eller KrF; en storkoalisjon med begge de sistnevnte kan anses utelukket. Da står Ap overfor et veivalg som kan bli mer opprivende enn det som hittil har kommet til syne.

Støre heller trolig mest mot KrF. Venstresiden i partiet og LO gjør definitivt ikke det. Ut fra sine beregninger anslår Poll of polls at Jonas/Erna-duellen blir avgjort av velgervandringene mellom Ap og summen av Høyre og Frp. Men småpartier rundt sperregrensen forsterker spenningen. Målingene i valgårets første måned gir Ap-lederen gode vinnersjanser. Men hva slags regjering det vil gi får valgforskere og velgere foreløpig bare gjette seg til.