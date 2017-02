Ser du hva som er nytt her?

Daglig leder Christian Haukebø mener de nå kan gi kundene et bedre tilbud med en ny kjedetilknytning, som blant annet innebærer at de får et større produktutvalg.

Haukebø sier de har valgt å gå inn i kjeden C-optikk, som er Norges største privateide kjede.

– Vi står friere til å være mer lokalt tilpasset, samtidig som vi blir en del av et stort fagmiljø og vi får tilgang på ressurser som vi ellers ikke ville fått, sier Haukebø.

Kundene som kommer innom synes det er positivt at Pibo Optik er en lokaleid butikk, og at de fortsatt får tilgang på de samme produktene som tidligere.

Når det gjelder konkurransen fra nettbutikker, bekymrer ikke dette Haukebø.

– De vil aldri kunne tilby samme grad av service som en lokal fagbedrift når det gjelder tilpassing av brilleinnfatninger, utprøving av linser, oppfølging, mote og rådgiving. Pibo vil dessuten etter hvert tilby nettbaserte løsninger der det er hensiktsmessig, sier Haukebø.