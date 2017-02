Nei til boplikt i Tjeldsund

Dette vedtok kommunestyret, mot Sps to stemmer i onsdagens møte. Flertallet ville ikke høre snakk om å innføre en såkalt nullkonsesjon, som innebærer boplikt.

Sps Eivind Kristoffersen kjempet en håpløs kamp for nullkonsesjonen. Han mener dette er et viktig verktøy for å opprettholde bosettingen i kommunen.

Han viste til at det var 15 boliger på strekningen Sandnes – Tjeldnes, som nå var gjort om til fritidsboliger. Dette mente han kunne vært unngått dersom det var boplikt knyttet til boligene.

– Det er trasig at noen ikke vil bidra til å opprettholde bosettingen i kommunen, slo han fast.

Dette var Karl Albert Kjerstad (Frp) kraftig uenig i.

– Det blir fullstendig feil å tro at politikerne skal bestemme hvor folk vil bo. Det må de bestemme sjøl. Om det var boplikt kunne vi risikere at de 15 husene som Kristoffersen nevner, ville stått til nedfalls i dag.

– Nå blir de vedlikeholdt og når eierne blir pensjonister kan det godt hende de flytter til kommunen.