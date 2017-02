Mildt sagt håpløst

«Hei! Banen vil være stengt på dagtid fremover til vi ser endringer i været, altså gode minusgrader. Dette beklager vi på det sterkeste. Ser ut til at vi får den korteste issesongen på mange år».

Sitatet er hentet fra Harstad Skøyteklubbs Facebook-side, og forteller med all tydelighet om skøytesportens kår i Harstad. Det er ikke en kamp mot vindmøller. Det er verre enn som så. Det er en håpløs kamp mot værguder. Fire forsøk måtte til for å få lagt is, men det holdt ikke lenge. Nå er banen altså stengt, og skal det arrangeres nordnorsk mesterskap der i februar, må det bli i vannpolo eller roing.

Det er beundringsverdig at skøyteentusiaster orker å bruke av sin fritid for å legge is på Kanebogen. Imponerende er det også at utøvere moter seg opp og deltar i mesterskap uten å ha hatt skøytene på tidligere i sesongen. Men hvor lenge vil det vare? Når sant skal sies er skøytesporten i Harstad på stålet. Der har den vært lenge, og styreleder Mona Fagerland i Harstad Skøyteklubb frykter at det går mot slutten. Bekymringen er reell, og hun bør bli bønnhørt når hun ber om at det tas grep. Hvis ikke, er det trolig siste indre og vekk me’n.

Planene om en kunstisbane har eksistert siden begynnelsen på 80-tallet, men de er for lengst gått ut på dato. Harstad trenger en ishall med rom for flere typer aktiviteter, og vi trenger ikke dra lenger enn til Narvik for å se hvilken suksess det kan bli. Og interessen er hjertelig til stede i Harstad. 600–700 mennesker på skøytebanen i løpet av en helg nå i januar, er det beste beviset på akkurat det.

I midten av februar drar representanter fra Harstad Idrettsråd og Harstad kommune på studietur til en ishall i Stavanger, og til fritidsparken i Skien. Med seg hjem bør de ha tilstrekkelig med inspirasjon og påvirkningskraft til å realisere en ishall – mens Harstads innbyggere ennå vet hva skøyter skal brukes til.