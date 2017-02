Vi tror avisens sjefredaktør hadde konkludert motsatt dersom det var snakk om egen bransje. Selvsagt bør det være konkurranse på like vilkår for aktører som konkurrerer i samme marked.

På få år har den norske avis- og mediebransjen fått en ny og annerledes konkurransesituasjon drevet frem av multinasjonale selskaper som Google og Facebook.

Utviklingen har skapt mange nye muligheter, men også medført omfattende omstilling og bidratt til nye utfordringer. I forlengelsen av utviklingen har avishusene vært særlig opptatt av at myndighetene skal sørge for like konkurransevilkår for alle aktører som opererer innen markedet for nyheter og annonsering.

Det er lett å forstå mediebransjens krav om like konkurransevilkår med tanke på mange av de kreative skattetilpasningene som enkelte utenlandske aktører i det norske mediemarkedet benytter seg av.

Vi stiller oss også gjerne bak et krav om at Google og Facebook må betale skatt på lik linje med selskaper hjemmehørende i Norge.

På samme måte forventer vi at norske redaktører evner å sette seg inn i de konkurransemessige ulempene vår næring opplever som en direkte konsekvens av at dagligvarenæringen har blitt gitt enerett på salg av øl og andre alkoholdige drikkevarer i gruppe 1.

Da Stortinget i 1998 innførte forbud mot at kiosker og bensinstasjoner kunne søke om salgsbevilling for alkoholdige drikkevarer i gruppe 1, ga de i realiteten dagligvarenæringen et årlig konkurransefortrinn på minst 10,5 milliarder kroner målt ved omsetning.

Dette skjedde til tross for at Konkurransetilsynet både da, og ved flere anledninger de senere år, tydelig har advart politikerne mot å behandle kiosker og bensinstasjoner annerledes enn dagligvarebutikker all den tid de tre aktørene er direkte konkurrenter innen samme marked.

Tilsynets tydelige advarsler mot å gi dagligvarenæringen enerett på salg av alkoholdige drikkevarer må sees i nær sammenheng med at kiosker og bensinstasjoner er de nærmeste, og sannsynligvis eneste, som kan utfordre de etablerte dagligvarekjedene.

Når dagligvarebutikkene ved automatikk gis salgsbevilling, mens kiosker og bensinstasjoner ikke engang gis anledning til å søke om dette, bidrar det til at en allerede svak konkurransesituasjon i dagligvaremarkedet svekkes ytterligere. Dette er verken leverandørene eller forbrukerne tjent med.

Vi finner det også vanskelig å akseptere dagens lovgivning ettersom man har gitt de digitale dagligvareaktørene tillatelse til å benytte kiosker og bensinstasjoner som utleveringssteder for alkoholdige drikkevarer, samtidig som KBS-sektoren ikke selv gis anledning til å omsette disse varene.

Dette indikerer ikke bare at regelverket er utdatert, men også at dagens lovverk grenser mot det lett parodiske fordi stadig mer av handelen blir digitalisert.

Selvsagt bør det være konkurranse på like vilkår for aktører som konkurrerer innen samme marked, enten vi snakker om markedet for annonsering og nyheter eller markedet for dagligvarer. Vår forventning er da også at regjeringen og stortinget bidrar til dette.

For KBS-sektorens del betyr dette en fjerning av dagens forbud mot at kiosker og bensinstasjoner kan søke om salgsbevilling for alkoholdige drikkevarer. Politikerne som bidrar til dette, får vår støtte.