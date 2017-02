Internasjonal kampanje for oljefritt Lofoten

- Det er det folkelige engasjementet som har sørget for at dette området ikke har blitt åpnet for oljevirksomhet. Gjennom denne kampanjen skal vi vise at dette engasjementet er stort over hele verden, sier Wenche Cumming, leder i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

- Internasjonalt har vi bygd oss opp et rykte som miljønasjon, et rykte som ikke henger på greip med det vi gjør på hjemmebane. Gjennom denne kampanjen vil vi vise at de største norske partiene ønsker å åpne for oljeboring i et av verdens mest unike økosystemer, sier Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet