– Justisministeren skal svare på hva statsministeren mener om ordbruken til justisministeren. Det er absurd.

Justisminister Per-Willy Amundsen kalte Nordlys for «falske nyheter» og truet med å boikotte avisa sist helg.

– Frp-statsrådene er utrolig hårsåre. Det er på grensen til pinlig, sier Henriksen.

Spørsmål til statsministeren

Henriksen har stilt et skriftlig spørsmål til statsministeren hvor han spør:

«Mener statsministeren at uttalelsene fra justisministeren er representative for regjeringens holdning til den frie presse generelt og avisa Nordlys spesielt?»

Regjeringen har anledning til å sende spørsmål videre til statsråden de mener er best egnet til å svare på spørsmålene. Tirsdag fikk Henriksen beskjed om at svaret på spørsmålet vil besvares av ingen ringere enn Per-Willy Amundsen selv.

– Nå skal altså justisministeren svare på hva statsministeren mener om ordbruken til justisministeren. Det er absurd. Erna Solberg må sette foten ned for slike metoder, hvor man kommer med anklager om falske nyheter til kritisk journalistikk, tordner Henriksen, før han legger til:

– Frp har vel blitt så vant til lydige byråkrater i departementene, at et kritisk spørsmål blir for sterk kost. De har blitt en del av eliten de selv tar avstand fra og kritiserer.

Ikke et valg

Henriksen mener man ikke kan velge å uttalelse seg som førstekandidat til et stortingsvalg, eller som statsråd.

– Man kan ikke velge når man er statsråd. I Norge så er man statsråd fra man er utpekt til man blir avsatt. Hvis det er annerledes, så skulle jeg ønske at Erna Solberg svarte på spørsmålet jeg stilte.

Regjeringen har fem virkedager på å svare på skriftlige spørsmål fra stortingsrepresentanter, så et svar vil komme senest førstkommende mandag.