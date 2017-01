Nytt ferge- og hurtigbåtkart på høring

Her står det blant annet at man vil redusere åpningstid på kveld på fergesambandet Melbu-Fiskebøl. Med mandat fra fylkesrådet er det engasjert en egen prosjektleder for å arbeide frem et forslag til nytt kart. Nå går forslaget ut på høring med frist 1. juli 2017. – På bakgrunn av forslaget og innspillene i høringsrunden samt forslaget til kommuneproposisjon, hvor regjeringen bestemmer fylkeskommunens inntekter, vil fylkesrådet utarbeide sak til fylkestinget. Fylkestingsaken vil være fylkesrådets politiske forslag, sier fylkesråd for samferdsel Willfred Nordlund (Sp) på fylkeskommunens hjemmeside.

Om fergesambandet Melbu-Fiskebøl står det at ruta i utgangspunktet er trafikkdrevet, det vil si kapasitet og frekvens styres av trafikkmengden. Det nevnes at sambandet har omkjøringsmuligheter, og at åpningstid på kvelden reduseres. Næringstransportbehovet prioriteres. – Fergeruta mellom Melbu og Fiskebøl er viktig for å knytte Lofoten og Vesterålen sammen, både når det gjelder person- og næringstransport, står det skrevet i dokumentet. Hadsel kommune har påpekt at redusert åpningstid på kveld vil begrense muligheter til skiftarbeid hos Norlense for arbeidstakere fra Hadseløya.