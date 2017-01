Her sto flere vogntog på tverra

- Fullstendig stillstand i traffikken på grunn av ca. fire vogntog på tverra. Oppsto rundt klokka 17.00, skrev en tipser til ht.no mandag kveld.

Dette skedde på E6 ved Fossbakken.

Flere vogntog fikke trøbbel på det glatte føret mandag kveld, skriver Folkebladet.

Politiet opplyste mandag at E6 mandag ble delvis stengt etter at flere vogntog fikk problemer. Vogntogene skal ha sklidd inn i hverandre.

Ifølge politiet vat ikke veien helt stengt. Det var mulig for personbiler å passere

Like før klokka 19.00 opplyste politiet at det ventes på strøing slik at vogntogene kunne komme seg videre.