Føler seg angrepet på alle kanter - tenner bål i protest

- Med den nye jordbruksmeldinga angriper regjeringen landbruket fra alle kanter, og et samlet Bondelag vil aksjonere mot retningen regjeringen peker ut for norsk matproduksjon. I Sør-Troms tenner vi bål ved Tjeldsund bru klokka 13.00, skriver organisasjonssjef Unni Hellebø Andreassen i Troms Bondelag i en pressemelding.

I meldinga blir det foreslått en halvering av antall regioner for omsetning av melkekvoter, ifølge Bondelaget, som argumenterer slik:

● Det vil gi kraftig sentralisering og konsentrasjon av melkeproduksjonen – fra distriktene mot sentrale strøk.

● Melkeproduksjon er en bærebjelken i Troms landbruket og en sammenslåing med for eksempel Nordland vil føre melka til Helgeland.

● Meldinga angriper markedsordningene – foreslår avvikling for egg, geitemelk og korn.

● Markedsordninger gir bonden sikkerhet for at de får solgt produktene sine til en forutsigbar pris.

● Med forslagene øker risikoen for bonden, bondens innflytelse i verdikjeden blir svekket og et resultat er at kjedene får sterkere makt.

● Avstanden til pakkeri, meieri og mølle får stor betydning – resultatet blir en konsentrasjon av produksjonen på sikt.

● Igjen legger regjeringen opp til en sentralisering av matproduksjonen!

- Ordet avvikling er nevnt 55 ganger i meldingen – vi vil heller forsterke og forbedre politikken for å kunne produsere mer mat over hele landet. Vi opplever at regjeringa med sin melding er på kollisjonskurs med både storting og forbruker – i tillegg til næringa, skriver Unni Hellebø Andreassen.