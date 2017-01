Stene slakter Venstre

Frps gruppeleder Eivind Stene sier han vet ikke om han skal le eller gråte når han leser Venstres årsmøteuttalelse.

Flåsete

- Venstre fremhever hele tiden målene i Harstadpakken om at flere skal over på buss, sykkel, og gange. Vi vet allerede at inntekten er sviktende i forhold til anslag. De roper altså høyt for økte kostnadsrammer og en ytterligere avlivning av inntektsgrunnlaget. Har de tatt inntektstapet som kommer dersom de får sitt ønske oppfylt med i regnestykket?

- Jeg begynner å bli mektig lei av Venstres flåsete og uangripelige formuleringer rundt Harstadpakken. Det er på høy tid at de gir noen av de svarene de i månedsvis har unnlatt å gi, sier Stene.

Ingen tillit

- I formannskapets møte 24. januar ble det hevdet at kun 1 av 3 nådde passeringstaket på 60.

Dette har jeg ikke sett noe tallmateriale på, og det er stikk i strid med alle tilbakemeldinger jeg får. Selv når jeg taket i løpet av en halv måned, da jeg har barn i barnehage på innsiden av bomringen. Etter alle erfaringene jeg har gjort meg med tall og regnemåter i Harstadpakken har jeg ingen tillit til det som presenteres, og jeg tror nok det er svært mange andre som sitter med samme følelsen, sier han.

Tykke lommebøker

Stene er også skeptisk til Venstres måte å antyde at de fleste har råd til den bebudede økningen av bompasseringer i Harstadpakken.

- Jeg ser at det tydeligvis er tykke lommebøker ute og går blant Venstres medlemmer, og man fortsetter i sitt samme lite empatiske spor. Man lager regnestykker hvor glansbildene fremstilles, og blåser i de som faktisk ikke vil klare dette uten å gjøre store omveltninger i sin hverdag.

- Hvordan mener Venstre at de som beviselig ikke har penger få pengene ifra, undres han.

Presedens

Stene er også svært skeptisk til hvorvidt det er mulig å få ekstra midler fra staten.

- Så vidt jeg vet må ekstra bevilgninger til Harstadpakken vurderes på lik linje med alle andre aktuelle prosjekter og tiltak i forbindelse med Nasjonal Transportplan(NTP). Det er ikke vanskelig å tenke seg at tommelen vendes ned for søknaden fra Harstad, da et eventuelt ja vil kunne danne presedens for andre prosjekter med overskridelser. Jeg tror mange i Oslo vil ha problemer med å se fornuften i å premiere andres udugelighet med mer penger, særlig i et porteføljestyrt prosjekt hvor konsekvensene av misligholdt økonomi er klinkende klar, sier Stene