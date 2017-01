Innstiller leteaksjonen etter Henrik (23)

Torsdag til søndag har store styrker bidratt i letingen etter 23 år gamle Henrik Benjamin Igeland fra Harstad. Igeland ble meldt savnet torsdag. Han ble sist sett ved Tjeldsundbrua kro etter klokken 11 ikledd en grønn/brun fleecejakke og grå bukse.

Avventer

Mandag morgen melder politiet at man tar en pause i letingen som har pågått på både sjø og land i området rundt Tjeldsundbrua.

- Inntil vi har nye opplysninger avventer vi nye søk, sier operasjonsleder Karl Erik Thomassen ved Harstad politistasjon.

Politiet sier at man nå har søkt gjennom områdene som det er hensiktsmessig å søke gjennom.

- Men etterforskningen pågår fremdeles. Det er søkene i området som man nå avventer med, sier han.

Fornøyd med bistand

Hvis noen har informasjon om Igeland ber politiet at publikum tar kontakt på telefon 770 43600.

Politiet har koordinert leteaksjonen og sier at man er fornøyd med bistanden.

- Det har vært generelt stor velvilje og profesjonalitet blant de samarbeidende aktørene og vi har hele tiden hatt tett kontakt med de pårørende, sier Thomassen.

Takket letemannskapene

Den savnedes far takket i helga de som har vært involvert i letearbeidene så langt.

– Jeg vil rette stor takk til Politiet, Sivilforsvaret, Kystvakten, Røde kors, Folkehjelpen, Norske redningshunder, Harstad kajakklubb, samt andre som har deltatt, skriver Igelands far på Facebook.

Igelands far oppsøkte lørdag operasjonsenheten som koordinerer søket, og skriver på sin egen Facebook-profil at det var et følelsesladet møte.

– Jeg ble møtt av enormt engasjerte og imøtekommende mannskaper, både de profesjonelle og de frivillige. De forklarte nøye hva som var blitt gjort og viste på storskjerm og andre kart alle områder som det var søkt i. Det var følelsesmessig utrolig sterkt å se omfanget av jobben de gjør og få snakke med dem personlig, skriver Igeland.