HRS mottak for fritidsbåter

Miljødirektoratet ønsker at båtvrakpanten, til forskjell fra bilpanten, ikke går til eieren, men til den som faktisk hugger opp båten. Bakgrunnen er at Norge mangler et system som dokumenterer eierskap til småbåter. Dermed kan ordningen stimulere til tyveri.

Hålogaland ressursselskap fungerer i dag som mottak også for utrangerte glassfiberbåter, og hilser vrakpantordningen velkommen.

Stortinget har vedtatt en tilskuddsordning for kasserte fritidsbåter, men noen detaljer gjenstår. I vedtaket skal ordningen være komplett i løpet av våren. Båter under 5,5 meter bør inngå i kommunens renovasjonsordning, mens større båter bør leveres et godkjent mottak, mener Miljødirektoratet. større og mer komplekse fritidsbåter. Båtene må så transporteres videre til behandlingsanlegg som må få krav til behandling av båtene og søke om nødvendige tillatelser. I dag er det kun 4-5 virksomheter som har tillatelse til å behandle større og mer komplekse båter.