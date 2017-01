Gjør søppel til bruksgjenstander

De 11 andreårselevene skaffer det andre ser på som søppel og lager nyttige ting av det, forteller lærer Erik Meistad.

– Alt de produserer er ting de finner hos HRS eller restmaterialer fra byggevirksomhet som ellers ville blitt kastet, sier han.

Hensikten med ArtMakers UB er å lage brukskunst eller bruksgjenstander av materialene de kommer over.

– Det blir mer og mer søppel i verden. Konseptet er å bidra til å avhjelpe søppelproblemet ved å lage miljøvennlige produkter, sier Meistad.

Ett av produktene bedriften lager er brødtrau. Dette er kasser som Scandic hotell i Harstad ønsker å bruke til frokostbuffeen. Torsdag fikk hotellet levert fire trau. Og det kan bli flere.

– De skulle legge bildet ut på det interne nettet, og med 98 andre Scandic-hoteller som ser det kan ArtMarkers UB kanskje få bestilling på flere trau.

– De er tidkrevende å lage, så det spørs om elevene kan dekke en stor etterspørsel. De lager ellers mye annet, for eksempel benker og krukker av betongrester. Treverk og betong er hovedmaterialene, sier læreren som også forteller at ArtMakers drar til fylkesmessa for ungdomsbedrifter i Tromsø i midten av mars.

– De håper å gjøre seg bemerket der, sier Erik Meistad.