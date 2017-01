Foreslår DNA-testing av hundedritt for å avsløre uansvarlige hundeeiere

Søndag skrev prosjektlederen for Tromsømarkaprosjektet et innlegg på Facebook hvor han går hardt ut mot hundeeiere som ikke tar med seg hundens etterlatenskaper:

«Rett og slett bedritent! Og nå er jeg drittlei! I dag tok jeg med spaden til Folkeparken for å gjøre en innsats for å gjøre den #drittfri. Over en strekning på 250 m fra hundeboksen (!) ved museet til akebakken lå det i alt 33 hundebæsjer fra hundeeiere som rett og slett driter i andre.»

- Drittsekker

– Jeg synes de er drittsekker. Det er bare én måte å si det på. De driter i nærmiljøet, utdyper Romsaas overfor iTromsø.

Han peker på at enkelte hundeeierne gir blaffen i turgåere, skiløpere og byens felles friområder, og blåser i at dette kan spre smitte til andre hunder, og i at skoler og barnehager ønsker å kunne leke i naturen uten at barna blir utsatt for hundedritt.

– Jeg liker egentlig å være positiv, og Tromsømarkaprosjektet har vært tuftet på dette med positiv tilrettelegging. Vi vet at dette når ut til 99 prosent av folkene, men så er det denne ene prosenten av hundeeiere som det ikke nytter å snakke til, sier Romsaas.

Henrik Romsaas, prosjektleder for Tromsømarka, er selv hundeeier og forteller at han har fått utelukkende positive tilbakemeldinger etter at han på Facebook foreslo å bøtelegge hundeeiere som ikke plukker opp etter hunden sin.(Foto: Håkon Steinmo)

Første by i Norge

Prosjektlederen mener kommunen trenger tyngre skyts for å få bukt på problemet.

«Noen ganske få hundeeiere ødelegger for alle som har hund – og alle andre. Om løsningen er at det innføres DNA-register på alle hunder i Tromsø og hundebæsjen spores til eier med klekkelige bøter som resultat, så er det kanskje det som må til. De få drittsekkene skal ikke lenger få ødelegge for fellesskapet», skriver Romsaas.

Veien å gå kan være at Tromsø blir den første byen i Norge som tar i bruk DNA-testing av hundedritt, forteller han.

Vil bøtelegge

– Dette er en teknologi som tilbys flere steder i Europa. Det gjøres nå i flere land og det har blitt stort i USA. Jeg skal ikke si at jeg går helhjertet inn for det ennå, men jeg mener at må bruke røffere virkemidler slik at det svir for dem som gjør dette, sier Romsaas og legger til at det er opp til politikerne i Tromsø å beslutte om forslaget tas videre.

– Vi vet at det er 3.000 kroner for å urinere på offentlig sted, men hundeskitt er noe som blir liggende og som lukter og har mange bakterier. Folk tråkker i det og tråkkemaskinene drar det utover lysløypa. Jeg hadde trodd at folk tok bedre vare på friområdene og skolegårder, sier prosjektlederen som selv er hundeeier.

Han legger til at kommunen ønsker å legge til rette for hundehold, og at de ser på muligheten for flere friområder for hund.

– Det viktigste er å få fram at fellesområdene våre er «no shit-areas», slår han fast.