Politiet sier til Harstad Tidende søndag ettermiddag at det vil tas opp til ny vurdering mandag om søket skal fortsette i Tjeldsundet etter savnede Henrik Benjamin Igeland (23) som ble sist sett torsdag formiddag ved Tjeldsundbrua etter å ha tatt taxi hjemmefra.

– Jeg vil rette stor takk til Politiet, Sivilforsvaret, Kystvakten, Røde kors, Folkehjelpen, Norske redningshunder, Harstad kajakklubb, samt andre som har deltatt, skriver Igelands far på Facebook.

Igelands far oppsøkte lørdag operasjonsenheten som koordinerer søket, og skriver på sin egen Facebook-profil at det var et følelsesladet møte.

– Jeg ble møtt av enormt engasjerte og imøtekommende mannskaper, både de profesjonelle og de frivillige. De forklarte nøye hva som var blitt gjort og viste på storskjerm og andre kart alle områder som det var søkt i. Det var følelsesmessig utrolig sterkt å se omfanget av jobben de gjør og få snakke med dem personlig, skriver Igeland.

Politiet ønsker fortsatt tips fra folk som kan ha sett Igeland, og henvises til politiet i Harstad på telefon 77 04 36 00.