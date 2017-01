Amundsen vurderer boikott av Nord-Norges største avis

Justisminister Per Willy Amundsen (Frp) åpner for å boikotte Nord-Norges store regionavis Nordlys i valgkampen.

Amundsen sier at dette kommer til å bli tema i valgkamputvalget i fylkespartiet:

– Vi må vurdere om vi i det hele tatt skal forholde oss til den avisen, sier han til VG.

Utspillet kommet etter en voldsom diskusjon på statssekretær Tom Cato Olsen sin private Facebook-profil i sene timer lørdag kveld og natt til søndag, etter at Nordlys fortalte at Frp ikke lenger kunne garantere at det ble noe av planene for ny innfartsåre til Tromsø, som var lovet i denne perioden.

Både Amundsen, Kjetil Solvik-Olsen og Per Sandberg var involvert i debatten, som ble først omtalt av Bodø Nu søndag morgen.

Dagligdags avisatferd

Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim sier til VG at justisministeren i Norge opptrer som en pøbel på sosiale medier en sen lørdags kveld, med sjikane og mobbing av en hel avisredaksjon som stiller spørsmål om partiet har til hensikt å innfri løfter til velgerne.

– Dette er et tragisk skue, dette er en krig Frp prøver å føre mot de redaktørstyrte mediene, fortsetter Fjellheim, og legger til at det er høyst dagligdags avisatferd å spørre politikere om et veiprosjekt kommer eller ikke – dette dreide seg om regjeringens løfte om bompengefri ny innfartsåre til Tromsø i nasjonal transportplan.