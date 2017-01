Hun blir ny leder i Troms Frp

Det ble klart på årsmøtet til Troms Frp lørdag ettermiddag.

– Hele fylkesstyret valgt enstemmig og ved akklamasjon, skriver Hanne CS Iversen i en sms til Harstad Tidende.

Sandberg er gift med fiskeriminister Per Sandberg, og har har 13 år bak seg som fylkestingspolitiker i Troms, hvorav seks av dem som gruppeleder, fire av dem som komitéleder for næring og kultur, og ett år som fylkesråd for næring, kultur og helse.

Slik blir den nye styresammensetningen

Som politisk nestleder får Sandberg med seg Eivind Stene fra Harstad Frp, mens Ida Gårseth Hov fra Lenvik fortsetter som organisatorisk nestleder.

Vidar Langeland fra Skjervøy, som tidligere har vært medlem i styret, tar over Sandbergs tidligere rolle som studieleder.

Bjørn-Gunnar Jørgensen fra Tromsø er valgt som medlemsansvarlig, mens Jimmy Fossan Skogeng (Balsfjord) og Jostein Rasmussen (Harstad) blir styremedlemmer.

Jørgensen har ved flere anledninger sittet i fylkesstyret tidligere, blant annet som regionsekretær.

Varaer er Sten Egil Nystad, Tine Hundstad, Liv Gramstad og Marita Olsen.