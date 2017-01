Harstads oaser for eldre og uføre

Daglig leder for sentrene, Ingeborg Skjervum, sier at alle kan i utgangspunktet bruke stedene, men at de fleste som kommer innom er eldre og uføre.

Aktiviteter

Hun sier videre at dette er plassen de kan komme til når de ikke lengre er i arbeid, og her får de følelsen av at de blir sett og ikke minst at de føler seg verdifulle.

– Vi skal være et helsefremmende og forebyggende tiltak i kommunen, så vi blir en viktig del av helsetjenesten. Her har menneskene muligheter med forskjellige aktiviteter som strikking, maling, snekring og mye annet som får dagen til å gå, sier hun.

Frivillige

I tillegg har de frivillige som stiller opp på kjøkkenet og kafeen for å lage mat og servere.

Alle som kommer innom kan også bruke kafeene til en god samtale og naturligvis en kopp kaffe med noe å bite i, eller de kan kjøpe seg en middag. Mat er en trivselsfaktor for de fleste.

Menn i mindretall

Kvinnene er nok flinkere enn menn til å bruke plassene, og på senteret har de sett at menn har gått forbi på utsiden i flere måneder ute å tørre å komme innom.

Når de først har tatt skrittet over dørstokken, er de blitt aktive brukere, så Skjervum ønsker seg flere menn som kommer innom og ikke bare går forbi.

Flere av dem vi snakket med sa at det var en helt ny hverdag å spise sammen med andre enn å sitte hjemme å kjenne på ensomheten.

I statuttene til Harstad kommune heter det at dette er et tilbud til eldre og uføre pensjonister, men alle er hjertelig velkommen.

Brukere

Undersøkelser som sentrene har gjort, viser at nærmere 200 personer oppsøker et av aktivitetssentrene hver dag, noe som viser hvor viktig de er.

Vi traff noen hyggelige damer som har brukt senteret på Sama i nærmere 30 år, en gang i uken for sosialt samvær og middag.

De kunne ikke prise senteret godt nok, og de er blitt en gjeng som alle på senteret snakker om.

Og vi måtte få med at de, i tillegg til senteret, vil gi en honnør til drosjesjåførene i Harstad. For er du dårlig til beins, hjelper sjåførene de eldre helt fra døra hjemme og inn på huset.

Harstad Pensjonistforening er en av de største brukerne. Leder Fredd Gerhardsen sier at disse aktivitetssentrene er viktig for brukerne, og mange har kommet til ham og sagt at hadde de ikke hatt senteret, hadde deres dager vært svært ensomme og dårlige.

Gerhardsen sier videre at pensjonistforeningen flere ganger har sagt til politikerne ”rør aldri aktivitetssentrene. De er alt for viktige for svært mange i Harstad.”

De som styrer med aktivitetssentrene er også flinke til å tilpasse seg nye ting som kommer. Det er montert bredbånd i huset, i tillegg til at Pensjonistforeningen har datasamlinger hos oss, sier Skjervum.

Økonomi

Det skal store midler til å drive senter, og mange av pengene kommer fra kommunen som drifter og vedlikeholder bygget.

– I tillegg har vi en egen velforening på begge plasser som er de store yterne og går i spissen for større prosjekter på huset. De skaffer i tillegg premier til lotteriene som er på huset. Og om ikke det var nok, så er de med på arrangementene og kjøper lodd på de premiene de selv har skaffet til veie. Når lotteriene er ferdige, så gir de pengene til utstyr og inventar.

Opp gjennom årene har velforeningen med sine midler skaffet inventar og utstyr for flere millioner kroner, sier daglig leder Ingeborg Skjervum til slutt.