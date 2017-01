Geir Arne Winther trekker seg som leder i Troms Frp

På årsmøtet til Troms Frp ble det lørdag klart at Geir Arne Winther trekker seg som leder i fylkespartiet.

– Jeg har besluttet å tre til side for å skape ro i fylkespartiet, sa Winther på årsmøtet ifølge iTromsø.

- Avgangen kom som en overraskelse. Vi hadde ikke fått noen signaler om dette, forteller Kristian Wilsgård, som er leder i Tromsø Frp til avisa.

Winther var i hardt vær i fjor høst da Troms Frp sitt fylkesstyre besluttet å ta fra Anni Skogman medlemskapet i to år. Denne beslutningen ble omgjort av Sentralstyret.

- Det har vært en del utfordringer i forhold til saken om Anni Skogman, og det har blitt uttrykt misnøye i lokallagene. Det kan ha bidratt til at Winther nå trekker seg, sier Wilsgård.

Planla et kupp

- Jeg mistet litt gløden, sier John Karlsen idet han skal til å legge fram årsmeldingen for partiets fylkesgruppe, og uttrykker en viss uro for det som skjer i partiet.

I forkant av møtet lørdag var det kjent at en fraksjon planla et kupp for å avsette Winther, som hadde ett år i igjen som leder av Fylkespartiet. Line Miriam Sandberg, på bakerste benk, var lansert som ny leder, dersom man skulle lykkes i å avsette Geir Are Winther, som startet årsmøtet på fremste benk, skriver avisa Nordlys.

Hanne CS Iversen fra Harstad er til stede på årsmøtet, og skriver i en sms til Harstad Tidende at sett bort fra Winthers avgang er alt ryddig og enstemmig så langt.