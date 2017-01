Gahr Støre avviser omkamp om Andøya flystasjon

Mandag besøkte Arbeiderparti-lederen Andøya. Han hadde møter med ledelsen og ansatte ved Andøya flystasjon, samt møter med ledelsen ved Andøya Space Center og det lokale partilaget. Vol.no var til stede etter møtet, og fikk noen få minutter til spørsmål.

– Mandag kommer Senterpartiets Liv Signe Navarsete hit. Hun har ikke gitt opp Andøya flystasjon. Til høsten kan dere havne sammen i regjering. Hvordan ser du på det?

– Da blir det vår oppgave å gjennomføre langtidsplanen for Forsvaret som et bredt flertall i Stortinget har vedtatt, sier Gahr Støre.

– Må stole på regjeringen

Gahr Støre vil heller ikke kreve at beslutningsgrunnlaget for vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon skal gjennom en ekstern kvalitetssikring, noe Andøyordfører Jonni Solsvik krever.

– Vi har bedt regjeringen komme tilbake til Stortinget dersom det fremkommer vesentlige endringer i tallgrunnlaget. Det er et veldig klart oppdrag til regjeringen, noe også regjeringspartiene stemte for. Det gjør det enda sterkere. Det ble stilt grundige spørsmål fra vår side om langtidsplanen, og vi må forholde oss til at ansvarlige myndigheter legger frem et grunnlag som er grundig utredet, sier Gahr Støre.

– Må tenke omstilling

Ordfører Jonni Solsvik har tidligere sammenlignet det som nå skjer med Andøya flystasjon med det som skjedde med Mo i Rana da Jernverket ble lagt ned.

– Det er en kraftfull sammenligning. Men akkurat som Rana, mener jeg at Andøy har gode forutsetninger for omstilling, og det er omstilling man nå må tenke. Og statlige arbeidsplasser er helt klart en del av løsningen, sier Gahr Støre.

Intet folkemøte

Han karakteriserte møte på Andøya som gode. Men noe folkemøte ble det ikke tid til, og det blir neppe et slikt møte i fremtiden.

– Jeg har hatt møter med folk på flystasjonen og her ved Andøya Space Center og ikke minst det lokale partilaget. Vi har mange kanaler for å få tilbakemeldinger og synspunkter fra lokalsamfunnene, sier Gahr Støre.

Oppgraderingen startet

Jobben med å oppgradere Evenes har startet. Torsdag var direktør Olaf Dobloug for Forsvarsbyggs kampflybaseprosjekt på plass i Harstad for å fortelle om Evenes-opprustningen.

- Vi er helt i startfasen av prosjektet, men vi regner med byggestart på de større prosjektene sankthansaften 2019, sa han i sitt innlegg. Om datoen ikke er helt nøyaktig, så er planen i alle fall å være klar til oppstart dagen etter at Stortinget har godkjent finansieringen av byggingen - det regner Dubloug med at vil skje sent på våren 2019 - rett før Stortinget tar sommerferie.

- Har full tillit til tallene Etter flere timers debatt i Stortinget ble langtidsplanen for Forsvaret vedtatt tirsdag kveld.

I 2023 skal Evenes overta som base for de marine overvåkningsflyene, og i 2024 skal luftvernforsvaret være på plass.