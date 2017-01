Dette tjente de sentrale politikerne

Harstad Tidende presenterer i dag en oversikt over hvor mye de mest sentrale politikerne i Harstad fikk i godtgjørelse i fjor.

Kommunen bruker rundt 10 millioner kroner på politisk virksomhet. I dette ligger også ordførerens frie pott på 2,4 millioner, eldrerådet med 184.000 kroner, kontrollfunksjoner på 2,8 millioner og kommunens andel av Sør-Troms Regionråd på vel 500.000 kroner.

Ordfører Marianne Bremnes (Ap) hadde i fjor en godtgjørelse på 955.568 kroner. I 2015 nådde hun 1.093,949 kroner.

Av oversikten fremgår at det mest lønnsomme for en lokalpolitiker er å bli valgt inn både i kommunestyret og fylkestinget.

I harstadpolitikken er det tre personer som sitter begge steder.

700.000 kroner

Kari-Anne Opsal er gruppeleder for Arbeiderpartiet både i kommunestyret og i fylkestinget. For disse vervene fikk hun i fjor 704.000 kroner brutto i godtgjørelse. I tillegg sendte hun for 2016 reiseregning til fylket på 134.639 kroner.

- Jeg er frikjøpt fra arbeidsgiver til å jobbe med politikk. 25 prosent går med til kommunalt arbeid og 50 prosent bruker jeg i fylket. Politikken tok til slutt så mye tid at det ikke var mulig for meg å kombinere det med full jobb, sier hun.

Opsal sier det går med utrolig mye tid til politikk, og at hun ikke føler seg overbetalt.

- Jeg jobber veldig mye, men det er så interessant at jeg mener det er verdt å brukt min arbeidskraft fullt ut. For den jobben jeg gjør i politikken får jeg ikke lønn, men godtgjørelse. Det betyr at jeg taper feriepenger, lønn og pensjon. Alternativet ville vært å jobbe som advokat. Men i 2005 valgte jeg å satse på politikken, og la derfor ned privatpraksisen. Heldigvis har jeg en arbeidsgiver, Universitetet i Harstad, som gjør at jeg kan både jobbe og drive med politikk, sier hun.

En annen som får en god årsgodtgjørelse som politiker er pensjonist Jan Fjellstad (V). Han fikk i 2016 379.786 kroner som folkevalgt i fylkes- og kommunepolitiker. I kommunen fikk han 152.414 kroner og i fylket 227.372 kroner. I 2015 var han varaordfører, og fikk 404.552 kroner fra Harstad kommune, mens han fikk nærmere 90.000 kroner fra fylket, totalt oppunder 500.000 kroner. I tillegg sendte han i fjor reiseregninger til fylket på vel 57.000 kroner.

Lærer og Rødt-politiker Ingrid Klein Hedlund fikk i fjor litt over 317.000 kroner fra kommune og fylke. Vel 111.000 kroner fra kommunen og 205.000 kroner fra fylket. Hun sendte i fjor reiseregning til fylket på 16.755 kroner.

– Jeg stemte imot

Lege og varaordfører Maria Serafia Fjellstad (V) fikk i fjor 387.870 kroner. Som vanlig representant hadde hun i 2015 vel 161.000 kroner. Hun har ikke svart på Harstad Tidendes henvendelser eller ringt oss tilbake.

Arbeiderpartipolitiker Kjetil Bjørkelund fikk i fjor 127.186 kroner. I 2015 fikk han 114.454 kroner.

– Dette er en godtgjørelse jeg stemte imot, men noe jeg tar imot med takk. Jeg ville engasjert meg akkurat like mye, selv uten godtgjørelsen. I mitt tilfelle har jeg fått redusert lønn på grunn av den, så netto er det ikke like mye som det kan virke som, sier han.

Bjørkelund har ikke fått en eneste negativ kommentar på godtgjørelsen.

– Det er hardt arbeid, og mange kvelder og helger går med. Vi får mye kjeft i media, noe som bare skulle mangle hvis man gjør feil. Godtgjørelsen er ikke for mye i forhold til alt arbeidet som legges ned, sier han.

Ingen kommentar

Arbeiderpartiets Halvar Hansen er pensjonist og ønsker ikke å uttale seg.

– Det eneste jeg har å si er «ingen kommentar».

Han fikk i fjor nær 140.000 kroner. I årene 2013, 2014 og 2015 lå godtgjørelsen på rundt 280.000 kroner i året.

Eivind Stene (Frp) er møbeltapetserer og opposisjonsleder. Han fikk i fjor vel 240.000 kroner.

– Det er mye arbeid, og det er mye å holde styr på. Politikk er krevende og kan gå utover jobben. Jeg blir trukket i lønn og mener jeg jobber for pengene, sier han.

Espen Ludviksen (Sp) er salgsleder og fikk i fjor nærmere 125.000 kroner som politiker.

– Bakgrunnen er at jeg er utvalgsleder i oppvekst. Jeg synes godtgjørelsen er passelig. Pengene kompenserer for tapt arbeidsfortjeneste. Jeg er ikke av dem som vil ha mer penger, sier han.

Marie Modal (H) fikk vel 142.000 kroner i fjor. Hun aksepterer måten godtgjøringssystemet er utformet på, og mener at politikere fortjener det de får.

– Det er kun ordfører og varaordfører som reelt sett tjener penger på politisk arbeid. Vi andre får noe kompensasjon for det vi legger ned av tid på fritiden. I snitt kommer det 1.000 sider med saksdokumenter til et kommunestyremøte. Det tar tid å sette seg godt inn i slike mengder papir, så penger kan ikke være drivkraften for å engasjere seg i lokalpolitikk, sier hun.

– Taper økonomisk på politikken

Modal sier hun tar sitt ansvar som gruppeleder på alvor, og sier engasjementet går utover den ordinære jobben som veterinær.

– Jeg driver egen bedrift og det jeg taper med å være borte fra jobb er betydelig, og langt over godtgjørelsen, sier hun.

Per Pedersen (KrF) er pensjonist og fikk nær 127.000 kroner. Han sier hele gruppeledergodtgjørelsen i fjor gikk rett i partikassa.

– Vi er et lite parti med lite penger. Derfor vil i år halve godtgjørelsen gå til partiet. Vi trenger midler i forbindelse med valgkampen. Derfor har jeg gjort det slik, sier han.

På fylkestinget:

I tillegg har disse lokale personene fått følgende utbetalt for årene 2016 og 2015.

Synnøve Søndergaard: 357.953 kroner. (174.243-183.710). Hun har skrevet reiseregning for 64.386 kroner.

Edvin Eriksen (SV): 278.105 (138.823-139.282). Han har skrevet reiseregninger for 80.286 kroner.

Kristian Eilertsen (Frp): 239.473 kroner. (209.544-29.929). Han har skrevet reiseregninger for 9439 kroner.

Helge Schjølberg (H): 222.278 kroner. (191.953-30.327) Han har skrevet reiseregninger for 31.888 kroner.

Anne Margrete Eneberg (Sp):

169.150 kroner. (138.823-30.327). Hun har skrevet reiseregninger for 50.707 kroner.

Frode Bygdnes (R) vara: 65.680 kroner. (65.680-0). Reiseregning for 54.108 kroner.

Nedenfor er oversikt over reglementet for politikerne i kommune og fylke.