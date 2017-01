Administrasjonsbygget på kaia

Rikard Kaarbøs gate 2:

En av byens mest særpregede bygninger er havnevesenets ekspedisjonsbygning på Rikard Kaarbøs kai fra 1893.

Bygningen ble oppført i 1913 og gjenoppbygd i 1919 etter brann. Den har arkitektoniske stiltrekk både fra nybarokk og jugendstil. Bygningen (fra 1919) er tegnet av harstadarkitekten Sigurd Bjørhovde. Store deler av det gamle murverket ble benyttet i gjenoppbyggingen. På gate-/kaiplanet har det vært flere godsterminaler, bl.a. Gabriel Hansen & Sønn (fra 1928) og Bertheus J. Nilsen, Per Kind (fra 1930, og fra 1946 var sønnen Karl Andreas medeier). Oluf Galschiødt hadde sin virksomhet her fra 1935. I annen etasjen hadde de nevnte dampskipsekspedisjonene sine kontorer.

Konsulater og kontorer

Flere av ekspeditørene var samtidig konsuler (for Island, Finland og Danmark) og representanter for mange norske rederier (både for dem som drev hurtigruta og for nordnorske rederier som Troms fylke, Ofoten, Finnmark fylke, Nordlandslinjen, Haalogalands Dampskibsselskab, Rana m.fl.).

Det var ellers mange mindre kontorer i bygningen, bl.a. Kristian Holst, advokat Johannes Sellæg, Kings Bay/Leif Bothner, Lloyds og Harstad Havnevesen. I den ytre delen av bygningen holdt Harstad Tollstasjon til. I bygningen ytterst på kaia hadde Per Kind godslager på kaiplanet og havnelosene holdt til i etasjen over. Agentforretningen J. Andreassen (Johannes) var også i huset før sønnen Erling Andreassen overtok firmaet og bygde eget bygg i Strandgata 21.

Leietakere 2001: Eiendomsdrift AS, Forbrukerrådet i Troms, Harstad Omland sportsfiskere, Havnevesenet, Human-Etisk Forbund, Nordpark AS, Sjøfartsdirektoratet Stasjon Harstad, Sjøservice AS, Okonor Consult AS.