Tillit til domstolen

Så er det omsider klart for en lenge debattert og grundig utredet reform i rettsvesenet. Juryordningen i lagmannsretten skiftes ut, og i stedet kommer en meddomsrett bestående av to fagdommere og fem legdommere i større straffesaker. I begrunnelsen for juryordningen het det at en tiltalt skal dømmes av sine likemenn. Dette for å styrke folks tillit til domstolene. Men styrker det tilliten når man først kan domfelles i tingretten, der domsslutningen gis en utførlig begrunnelse, for så å frikjennes uten begrunnelse når saken ankes – eller omvendt?

At de ti legdommerne ikke avkreves annet enn konklusjonen – skyldig eller ikke skyldig – samsvarer dårlig med dagens krav til åpenhet. På alle andre områder i offentlig forvaltning og styre og stell er det innført skjerpede krav til innsyn og etterprøving, som grunnlag for den offentlige debatten og for tilliten til systemet. Et tradisjonsrikt argument for å opprettholde juryordningen, gjelder faren for at «likemennene» blir overkjørt av fagdommerne. Dette argumentet har, om ikke annet, gått ut på dato.

Forholdet mellom embetsmenn og folk flest har utvilsomt endret seg en del på 130 år. Men om argumentet hadde hatt gyldighet, måtte det i så fall gjelde hele rettskjeden. Ingen har med noen kraft påstått at lekdommerne overkjøres i tingretten – eller i de rundt 98 prosent av ankesakene som ikke avgjøres av en jury. Og hva så med det som har blitt det mest iøynefallende temaet i den siste debattrunden om rettsreformen: Voldtektssaker som ender med frifinnelse i lagmannsretten etter domfellelse tingretten?

Dette skjer i et flertall av sakene, og derfor argumenteres det med økt rettssikkerhet for voldtektsofre dersom juryordningen fjernes. Siktemålet med reformen kan imidlertid ikke være å få flere dømt, eller færre for den saks skyld. Siktemålet er, og må være, mer åpenhet – for å sikre tilliten til rettssystemet.