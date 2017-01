Dette mottaket legges ned

Utlendingsdirektoratet (UDI) regionkontor Nord legger ned seks mottak med til sammen 590 plasser. Målselv, Nesna og Bodø er ordinære mottak, mens Tverlandet, Evenskjer og Leines er mottak for enslige mindreårige.

I hele landet legger UDI nå ned totalt 20 mottak med totalt 2100 plasser.

Regiondirektør Bjørn Fridfeldt roser kommuner, mottak og driftsoperatører og takker for jobben de har gjort.

– Alle disse er gode mottak som vi gjerne ville hatt med videre, men det kommer langt færre asylsøkere nå. Det er alltid synd for ansatte som mister jobben, beboere som må flytte og lokalsamfunn som har knyttet sterke bånd til mottakene. Samtidig kan vi ikke forsvare økonomisk å sitte med mange ledige plasser, sier han.

Siste driftsdato for er 30. april for alle. I god tid før den tid, vil beboerne enten bli bosatt i en kommune eller flyttet til andre mottak.

32 plasser

Nedleggelsen berører 17 årsverk, forteller mottaksleder Bjørn O. Andsjøen.

– Vi har to mottak her. Det ene er Elvemo mottak for enslige mindreårige, det andre er Evenskjer mottak, også med enslige mindreårige. Det er sistnevnte som legges ned, sier han.

– Med nedleggelsen mister ansatte i 17 årsverk jobbene sine.

Elvemo mottak ble opprettet like før jul i 2015 og har 50 plasser. Evenskjer mottak, som drives av selskapet GTP AS i Gratangen, ble etablert i fjor vår med 32 plasser.

– Årsaken til at det er to mottak her, er at UDI ikke ville ha så store enheter.

Evenskjer mottak har tilhold i det gamle skolebygget på Elvemo der Skånland videregående skole holdt til. Da skolen ble lagt ned kjøpte harstadadvokat Roar Edvardsen og sønnene hans bygget for for én million kroner av Troms fylkeskommune.

En ventet overraskelse

Andsjøen og de ansatte fikk beskjeden om nedleggelse torsdag.

– Vi har sett tendensen. Når man jobber i dette systemet kommer en slik beskjed ikke som en bombe. Men det er som med alt annet, det berører folks jobb. Til tross for at de var forberedt er det overraskende, sier han.

Det gjenstår to måneders drift igjen.

– Nå skal vi ivareta de ansatte og hjelpe dem.

Hva asylsøkerne angår, tror Andsjøen de ikke kan se fram mot annet enn utsendelse.

– Det er mest afghanere, så de fleste ungdommene får avslag.

1. mai vil UDI region Nord sitte igjen med 12 ordinære mottak, med totalt 2056 plasser, og 14 mottak for enslige mindreårige, med 577 plasser. Gitt den gjeldende prognosen for 2017 og faktiske ankomster, som kan bli enda lavere, vil UDI jevnlig gjennom hele året justere ned mottakskapasiteten.