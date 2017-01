Sykefraværet i kommunen har gått ned

I ei melding fra Harstad Kommune kommer det frem at sykefraværstallene blant de kommunalt ansatte viser en fortsatt positiv utvikling med en reduksjon fra 9,9 i 2015 til 9,2 i 2016.

I en rapport fra Norut sier 90 prosent av de ansatte i Harstad Kommune at alle har et ansvar for å forbedre tjenesten, at ansatte har relevant kunnskap og at det er mulig å gjøre ting annerledes.

– Slike holdninger er med på å forsterke arbeidsmiljøet og påvirker også sykefraværet i positiv retning, forteller personalsjef i Harstad Kommune, Max Jenssen.

– Nytt av året er at helse og omsorgssektoren og barenehagene er med i et landsomfattene prosjekt i regi av KS og forbundene kalt «IA ledelse 20 - NEDmed sykefraværet». Barnehagene i Harstad kommune startet opp 6. januar 2017, som første kommune i landet. Målet for 2017 er 8,9 % og det bør være innen rekkevidde med det fokus som dette nå har i Harstad kommune, forteller Jenssen videre.