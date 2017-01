Skred ved alpinbakken slo ned skiløper

Tirsdag ble et såkalt flakskred utløst i Sollifjellet.

- Skred ble utløst av skiløper ved Sollifjellet Alpinsenter i Harstad. Skredet gikk nesten over hele traséen. Skiløperen kjørte ut av det, men nestemann ble slått over ende. Ingen ble begravd, forteller Varsom.no

Skredet besto, ifølge rapporten, av vindtransportert snø som var dårlig bundet til skarelaget under. Det er en helning på omtrent 50 grader der skredet startet.

Daglig leder i Sollifjellet alpinsenter, Knut Granås, understreker at raset ikke har gått i alpinanlegget.

– Vi sjekker daglig og kan fastslå at raset ikke har berørt traseen, sier Granås, som fastslår at det er trygt for gjestene å bruke alpinanlegget.